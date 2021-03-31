"Транснефти" осталось договориться только с "Роснефтью" о выплатах за форс-мажор на "Дружбе"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - "Транснефть" почти со всеми компаниями урегулировала или близка к урегулированию вопросов о компенсациях за последствия форс-мажора с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщил первый вице-президент монополии Максим Гришанин.

"Мы сформировали резерв 29,8 млрд рублей, из них на конец 2020 года использовано 11,3 млрд рублей, остается 18,5 млрд рублей, переговоры с грузоотправителями продолжаются, - сказал он. - Основной грузоотправитель, с кем бОльшую часть не урегулировали - это "Роснефть", с остальными нефтяными компаниями соглашения либо уже урегулированы, либо достигнуты, либо будут достигнуты в ближайшие 1-2 месяца".

Ранее Гришанин прогнозировал, что работа по выплате компенсаций закончится к середине 2021 года.

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником, из которого в трубу попала загрязненная нефть, был назван пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям она была восстановлена с 9 июня. "Транснефти" пришлось компенсировать другим компаниям убытки из-за случившегося.

Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти.

"ЛУКОЙЛ" с венгерской MOL, казахстанские грузоотправители, "Сургутнефтегаз" с Total уже заключили соглашения с "Транснефтью" о компенсациях. Монополия также согласовала размер выплат Мозырскому НПЗ за "грязную" нефть.

В октябре "Транснефть", "Роснефть" и Total завершили урегулирование спора в отношении объемов нефти, поставленных трубопроводным транспортом на нефтеперерабатывающий завод Лейне, принадлежащий французскому концерну.