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Новак заявил, что РФ в 2020 г. поставила на Украину реверсом 16 млрд куб м газа

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - РФ в 2020 году поставила на Украину реверсом 16 млрд куб м газа, заявил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

По его словам, "с учетом наших новых договоренностей обратным реверсом тот же российский газ был закуплен Украиной из европейских стран, хотя физически он был поставлен из России, в объеме 16 млрд куб. м". Новак отметил, что это "значительные взаимоотношения в области энергетики".

"Несмотря на все сложности, которые сохранялись между нашими странами, я хотел бы особо подчеркнуть, что у нас всегда сохранялся торговый оборот. По итогам 2020 года он составил около $10 млрд. Из этой цифры $6,7 млрд поставлено различных товаров и услуг из России на Украину. В части энергетики могу привести такие цифры: в прошлом году мы поставили 9 млн тонн угля, из которых почти 80% было поставлено на металлургические предприятия, 20% - для энергетики Украины. В прошлом году около 3,5 млн тонн нефтепродуктов было поставлено на территорию Украины из России. Осуществлялся также транзит через Украину в Европу и другие страны. Что касается нефти, например, это порядка 12,5 млн тонн, газа - почти 53 млрд куб. м", отметил вице-премьер.

"Что касается электроэнергетики – продолжаем синхронно работать с нашими коллегами из Украины. И что важно, в периоды сложных ситуаций мы обеспечиваем взаимные поставки электроэнергии. Например, в этом году из-за холодной зимы мы поставили 2,5 млрд киловатт часов электроэнергии на Украину, когда там был недостаток собственных мощностей. Это еще раз подчеркивает, что сохраняются взаимоотношения", - добавил Новак.

"Наверное, важно в этой части, что основными покупателями и теми, кто оплачивает продукцию российскую, являются как крупные государственные компании, например, как "Центрэнерго" в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли "Энергоатом" украинский. В то же время покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский. Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают ее. Более того, у нас именно в России более 3 млн человек мигрантов из Украины, и они работают, зарабатывают здесь и какую-то часть заработанных средств отправляют на Украину, это тоже движение денежных средств, взаимоотношения между нашими странами. В целом считаю, что отношения между бизнес-партнерами, хозяйственные связи, торгово-экономические отношения не должны использоваться в угоду каких-то политических интересов", - подчеркнул вице-премьер.

"Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторикой, которая звучит со стороны украинских властей. Господина Медведчука (народный депутат Украины Виктор Медведчук - ИФ) я знаю давно и знаю его как человека, который выступал и выступает всегда и болеет за развитие отношений между нашими странами, между Россией и Украиной. Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран", - заявил Новак.

Как сообщалось, украинские депутаты Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") были заподозрены в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

РФ Александр Новак Украина

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