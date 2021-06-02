Экс-гендиректор "ВСМПО-Ависмы" Воеводин вышел из капитала компании

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин лишился доли в корпорации, у него выкупили его 6,5%, сообщил РБК сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Он также отметил положительную динамику восстановления производства корпорации. "На уровень 2019 года, думаю, выйдем в ближайшие несколько лет", - добавил он.

Воеводин, возглавлявший "ВСМПО-Ависму" с 2009 года, досрочно покинул пост гендиректора в начале мая 2020 года. Летом в его отношении возбудили уголовное дело по ч.1 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями). 19 мая дело дошло до суда.

В конце июля 2020 год следователи МВД возбудили уголовное дело по фактам хищения активов ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в особо крупном размере. В ходе судебного расследования были выявлены хищения в размере 4 млрд рублей. 16 октября в суд Свердловской области поступило заявление об утверждении мирового соглашения между Воеводиным и корпорацией, экс-гендиректор обещал предоставить безвозмездную помощь компании в размере 1 950 млн рублей. При этом источник в компании уточнял агентству, что формулировка "финансовая помощь" некорректна, поскольку отсутствует в мировом соглашении и противоречит его условиям.

В конце ноября суд принял от "ВСМПО-Ависмы" дополнительное заявления об утверждении мирового соглашения, суть которого не раскрывалась.

Основной бенефициар корпорации - зампредседателя совета директоров Михаил Шелков, его структуры контролируют 65,27% акций "ВСМПО-Ависма". Блокирующий пакет - 25% плюс 1 акция - у госкорпорации "Ростех". Free float в настоящее время превышает 9%.