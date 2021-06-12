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Суд на Урале вернул стороне обвинения дело экс-главы "ВСМПО-Ависмы"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Салде (Свердловская область) по итогам предварительного слушания дела о злоупотреблении полномочиями бывшего главы ПАО "ВСМПО-Ависмы" Михаила Воеводина вернул его стороне обвинения из-за нарушений, следует из материалов суда в субботу.

"Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушением требований Кодекса", - говорится на сайте суда.

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Как сообщалось, в отношении Воеводина возбуждено дело по ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Материалы уголовного дела поступили в Верхнесалдинский районный суд 19 мая. На 11 июня было назначено предварительное слушание, оно проходило в закрытом режиме.

Полиция в июле 2020 года возбудила уголовное дело по фактам хищения активов "ВСМПО-Ависмы" в особо крупном размере. В ходе судебного расследования были выявлены хищения в размере 4 млрд рублей. Между тем, в октябре в суд Свердловской области поступило заявление об утверждении мирового соглашения. По решению суда экс-директор должен был компенсировать корпорации 1,95 млрд рублей. Спустя месяц суд принял от "ВСМПО-Ависмы" дополнительное заявление об утверждении мирового соглашения, суть которого не раскрывалась. А в начале июня этого года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что доля Воеводина в корпорации в размере 6,5% акций выкуплена.

Воеводин, возглавлявший компанию с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая прошлого года.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.

Урал Свердловская область Михаил Воеводин ВСМПО-Ависма

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