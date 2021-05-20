Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:43Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

Дело экс-гендиректора "ВСМПО-Ависмы" Воеводина дошло до суда

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависмы" Михаила Воеводина поступило в Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) в среду, следует из картотеки суда. Ему вменяют злоупотребление полномочиями (ч.1 ст.201 УК).

В пресс-службе Свердловского областного суда "Интерфаксу" подтвердили, что речь идет о бывшем главе "ВСМПО-Ависмы" Михаиле Воеводине.

31 июля 2020 года следственные органы МВД возбудили уголовное дело по фактам хищения активов ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в особо крупном размере. В октябре суд утвердил мировое соглашение между Воеводиным и корпорацией. лья Котляров, который на тот момент был адвокатом бывшего гендиректора, сообщил "Интерфаксу", что суть соглашения в том, что "ВСМПО-Ависма" отказывается от иска, а Воеводин готов предоставить безвозмездную помощь компании в размере 1 950 млн рублей.

При этом источник в компании уточнял агентству, что формулировка "финансовая помощь" некорректна, поскольку отсутствует в мировом соглашении и противоречит его условиям. Выплаты должны были быть произведены в течение 47 дней после выхода постановления.

В конце ноября суд принял от "ВСМПО-Ависмы" дополнительное заявления об утверждении мирового соглашения, суть которого не раскрывалась.

Воеводин, возглавлявший компанию с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

В середине апреля 2020 года, корпорация объявила об изменении программы производства из-за COVID-19, сократила план по выпуску товарной титановой продукции с 39 тысяч тонн до 26,5 тысяч тонн, титана губчатого - с 44 тысяч тонн до 35 тысяч тонн. Компания ввела в состав руководства новых топ-менеджеров и специалистов по антикризисному управлению.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.

ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин Михаил Шелков Ростех Верхнесалдинский суд Свердловская область

Новости по теме

Новости

МИД назвал возможный критерий внесения в список недружественных стран

МИД назвал возможный критерий внесения в список недружественных стран

ЕС при выдаче кавказцев просил направлять их в колонии других регионов РФ

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отметил усиление в России одной из мутаций коронавируса

Роспотребнадзор отметил усиление в России одной из мутаций коронавируса

Путин заявил, что Россия "зубы выбьет всем, кто попробует у нее что-то откусить"

Минсельхоз пока не увидел перспектив в РФ у растительных заменителей мяса

Минсельхоз пока не увидел перспектив в РФ у растительных заменителей мяса

Военные нашли на дне Баренцева моря подлодку и самолет

Глава СПЧ поддержал идею ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными

Глава СПЧ поддержал идею ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными

Эксперт заявил о риске удвоения числа россиян с ВИЧ к 2030 году

Путин поручил эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа

Путин поручил эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа

Директор Кроноцкого заповедника возразил Путину по ситуации с Долиной гейзеров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');