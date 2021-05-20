Дело экс-гендиректора "ВСМПО-Ависмы" Воеводина дошло до суда

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависмы" Михаила Воеводина поступило в Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) в среду, следует из картотеки суда. Ему вменяют злоупотребление полномочиями (ч.1 ст.201 УК).

В пресс-службе Свердловского областного суда "Интерфаксу" подтвердили, что речь идет о бывшем главе "ВСМПО-Ависмы" Михаиле Воеводине.

31 июля 2020 года следственные органы МВД возбудили уголовное дело по фактам хищения активов ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в особо крупном размере. В октябре суд утвердил мировое соглашение между Воеводиным и корпорацией. лья Котляров, который на тот момент был адвокатом бывшего гендиректора, сообщил "Интерфаксу", что суть соглашения в том, что "ВСМПО-Ависма" отказывается от иска, а Воеводин готов предоставить безвозмездную помощь компании в размере 1 950 млн рублей.

При этом источник в компании уточнял агентству, что формулировка "финансовая помощь" некорректна, поскольку отсутствует в мировом соглашении и противоречит его условиям. Выплаты должны были быть произведены в течение 47 дней после выхода постановления.

В конце ноября суд принял от "ВСМПО-Ависмы" дополнительное заявления об утверждении мирового соглашения, суть которого не раскрывалась.

Воеводин, возглавлявший компанию с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

В середине апреля 2020 года, корпорация объявила об изменении программы производства из-за COVID-19, сократила план по выпуску товарной титановой продукции с 39 тысяч тонн до 26,5 тысяч тонн, титана губчатого - с 44 тысяч тонн до 35 тысяч тонн. Компания ввела в состав руководства новых топ-менеджеров и специалистов по антикризисному управлению.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.