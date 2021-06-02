Нефть Brent подорожала до $71,13 на итогах заседания ОПЕК+

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают расти после завершения накануне заседания ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 по московскому времени в среду составляет $71,13 за баррель, что на $0,88 (1,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,44 за баррель, что на $0,72 (1,06%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Аналитики Julius Baer считают, что "к середине года цены на нефть продвинутся значительно выше отметки в $70 за баррель".

"Цены на нефть вчера подскочили выше долгожданного уровня $70 за баррель, и это повышение кажется более продолжительным. Большую часть новостей обеспечили нефтедобывающие страны", - отмечает аналитик Норберт Рюкер.

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

Инвесторы продолжают следить за ходом переговоров по иранской ядерной сделке. "Официальные заявления Ирана указывают на некоторые задержки в текущих переговорах по ядерной сделке", - сказал Норберт Рюкер.

В то же время, в Julius Baer полагают, что "нефтяной рынок находится в заключительной фазе своего цикла, и цены достигнут пика к середине года, поскольку поставки ограничены искусственно, а не структурно".