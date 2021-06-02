Рынок акций РФ к вечеру испытал "дрожь земли" на новостях

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в среду испытал "дрожь земли" из-за роста волатильности внешних площадок на фоне опасений, что недавний оптимизм сменится массовыми распродажами убегающих спекулянтов, индекс МосБиржи после обновления максимума взял паузу и облизывает метку 3780 пунктов, однако радостно растут бумаги металлургов, лелеющих надежду уйти от новых налогов.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 3784,95 пункта (+0,5%, максимум сессии и новый пик - 3787,57 пункта), индекс РТС - 1624,06 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3%.

Доллар стоит 73,41 рубля (-0,1 рубля).

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в среду на ПМЭФ, что решить проблему компенсации государственным и квазигосударственным потребителям стальной продукции переплаты, возникшей в связи с резким ростом цен на внутреннем рынке, можно и без налоговых изъятий - через механизм скидок, однако этот инструмент носит нерыночный и чрезвычайный характер, нужно искать системное решение.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3%), "ММК" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Газпрома" (+1,5%), расписки Ozon (+1,5%), бумаги "Газпром нефти" (+1,4%), Polymetal (+1,4%), "Яндекса" (+1,2%), UC Rusal (+0,9%), "Московской биржи" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

"НОВАТЭК" подписала с китайской Zhejiang Energy базовые условия поставки до 1 млн тонн СПГ в год с "Арктик СПГ 2", сообщила российская компания. Соглашение основывается на меморандуме о взаимопонимании, подписанном сторонами в октябре 2019 года, и устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до 1 млн тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ 2" в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на условиях DES на СПГ-терминалы Zhejiang Energy в Китае, в том числе для новых электрогенерирующих мощностей покупателя.

Подешевели расписки TCS Group (-5,5%), АФК "Система" (-2,1%), "Северстали" (-0,9%, до 1666,6 рубля), "НЛМК" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "РусГидро" (-0,6%), "Магнита" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Северстали" в среду сохраняют слабость, обеспеченную как общей неопределенностью в секторе после высказываний чиновников о сверхприбылях металлургов, так и техническими факторами. Бумаги еще не закрыли дивидендный "гэп", для чего им необходимо подняться к 1739 руб., и вместо этого консолидируются у поддержки 1670 руб. с рисками развития нисходящего движения при ее пробое. Технический индикатор ADX дневного графика при этом указывает на "медвежий" тренд и вероятный потолок роста на уровне 1775 руб. (средняя полоса Боллинджера) даже в случае краткосрочного отскока котировок. Важная среднесрочная поддержка для бумаг расположена у 1540 руб.

Нефть растет, несмотря на укрепление доллара, цена Brent вновь стремится к достигнутому накануне максимуму $71,37 за баррель на фоне сохранения оптимизма в отношении восстановления мировой экономики. Не исключено, что глава ЕЦБ Кристин Лагард прокомментирует инфляционную угрозу в своем выступлении позже в среду. Подпортить настроения до конца дня могла бы в основном вялая динамика американских индексов. В остальном на рынках рисковых активов сохраняется оптимизм, считает Кожухова.

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, опубликованные в разных странах мира индексы PMI для производственной сферы в основном указывают на сильный экономический рост в период после пандемии и, как правило, немного превышают предварительные оценки или соответствуют им. Российский рынок акций пока следует в русле роста с развивающимися рынками во главе с бумагами сырьевых компаний и ритейлеров.

Результаты заседания ОПЕК+ оказались довольно оптимистичными, как и ожидали рынки, что подогрело цены. Теперь интерес будет сосредоточен на стартующем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который продолжится по 5 июня. Главы ряда центробанков выступят в среду в США на форуме по проблеме расизма и на конференции по финансам в контексте изменений климата, которую проводят Банк международных расчетов и МВФ.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть подорожала на фоне позитивного взгляда ОПЕК+ на конъюнктуру рынка и решения оставить в силе планы по увеличению добычи на 1,55 млн б/с в июне-июле. Страны альянса считают, что восстановление спроса полностью компенсирует увеличение поставок, в том числе со стороны Ирана, если оно будет происходить "упорядоченным и прозрачным образом".

Участники рынка нефти с позитивом приветствовали решение ОПЕК+, укрепившее их уверенность в сильном спросе и высоких ценах. Котировки Brent закрепляются выше $70 за баррель, и краткосрочный растущий импульс может продолжиться, хотя долго удерживать такие высокие уровни может быть проблематично. Вечером оценку запасов нефти в США опубликует API. По данным опросов Reuters, запасы нефти на прошлой неделе могли снизиться на 2,1 млн баррелей.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, техническое сопротивление по индексу МосБиржи находится в районе 2790 пунктов.

Нефть Brent уверенно закрепилась выше $70 за баррель, что подогревает акции нефтяных компаний, сильно отставших от роста общего рынка в мае. В среду в течение дня нефть может прибавить в цене еще до 1%, поэтому у нефтянки есть все основания еще немного подрасти. Однако на сильное движение нефти вряд ли стоит рассчитывать, вряд ли ей в ближайшую неделю удастся уйти выше $73 за баррель.

Неплохо отскочили вверх акции черных металлургов. Бумаги сектора в последнее время сильно просели - сначала на возбуждении ФАС антимонопольного расследования, потом на заявлении китайских властей о желании бороться с ростом цен на сырье, а в понедельник - на намерении уже российских властей изъять у металлургов 100 млрд руб. "сверхдоходов". Но при этом мировые цены на сталь остаются небывало высокими, а негативные для компаний сектора инициативы не получают развития. Техническая перекупленность по акциям сталеваров снята, и они могут начать новую волну роста, считает аналитик.

Индексы акций в США во вторник показали смешанную динамику в пределах 0,1% после праздничных выходных в США по случаю Дня памяти.

Заболеваемость коронавирусом в США продолжает снижаться благодаря вакцинации. Более 62% взрослого населения страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В субботу в стране было зафиксировано 12,6 тыс. новых случаев заражения - минимум с марта 2020 года.

На текущей неделе будут опубликованы данные по безработице в США за май. Статданные по рынку труда США, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года, пишет The Wall Street Journal.

В среду в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%), слабо "плюсует" Европа (индекс FTSE топчется на месте, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,3%) и растут США (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 2%.

Нефть в среду продолжает попытки роста после существенного подъема накануне благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+ и решениям альянса не менять планы добычи в июле. Цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $70,62 за баррель (+0,5% и +1,3% накануне), июльская цена WTI - $68 за баррель (+0,4% и +2,1% во вторник).

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 по московскому времени составил 57,66 млрд рублей (из них 8,91 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,75 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,53 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).