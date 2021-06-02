"Аэрофлот" продлит элитные уровни участников программы лояльности
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что решила продлить элитные уровни участников программы лояльности "Аэрофлот Бонус".
"Мера направлена на поддержание лояльности часто летающих пассажиров-участников "Элитного клуба", которые вынуждены в текущих условиях сократить количество авиаперелетов и не могут накопить необходимое количество миль "Аэрофлот Бонус" для подтверждения уровня", - объяснил перевозчик.
Участники программы получат информацию о продлении уровней в рассылке.