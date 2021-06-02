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ПМЭФ-2021

"Аэрофлот" продлит элитные уровни участников программы лояльности

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что решила продлить элитные уровни участников программы лояльности "Аэрофлот Бонус".

"Мера направлена на поддержание лояльности часто летающих пассажиров-участников "Элитного клуба", которые вынуждены в текущих условиях сократить количество авиаперелетов и не могут накопить необходимое количество миль "Аэрофлот Бонус" для подтверждения уровня", - объяснил перевозчик.

Участники программы получат информацию о продлении уровней в рассылке.

Аэрофлот Элитный клуб

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