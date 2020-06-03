Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

"Аэрофлот" запустил оформление ваучеров за неиспользованные из-за COVID-19 билеты

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" запустил систему оформления электронных ваучеров за неиспользованные из-за коронавируса билеты.

Пассажир может оформить ваучер взамен билетов и дополнительных услуг, купленных до 1 мая 2020 года, говорится в сообщении компании. Для этого нужно предоставить номер билета, фамилии и имена пассажиров, контактные данные. Ваучер оформляется персонально на каждого пассажира бесплатно.

Оформить ваучер можно до 31 декабря 2020 года, он будет действовать три года. Использовать его можно при одновременном бронировании и оплате билета или услуг с 1 июня в контакт-центре, с 15 июня - на сайте "Аэрофлота".

В РоссииПравительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билетыПравительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билетыЧитать подробнее

Ваучер может быть использован для любого количества билетов и услуг, но только пассажиром, на чье имя он оформлен. Можно оформить билеты на рейсы как "Аэрофлота", так и его дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU. Если сумма ваучера меньше стоимости нового билета или услуги, придется доплатить разницу.

"В случае оформления возврата билетов, приобретенных за мили программы лояльности "Аэрофлот Бонус", электронный ваучер выпускается на сумму оплаченных такс и сборов. Неиспользованные мили возвращаются на счет участника программы", - уточняет "Аэрофлот".

В некоторых случаях при оплате ваучером пассажир получает скидку в размере 15-25% в зависимости от действующего тарифа. Опция распространяется на билеты, приобретенные до 1 мая с датой вылета из Китая и обратно - с 18 февраля, во все зарубежные страны и обратно - с 5 марта, по внутренним воздушным линиям - с 18 марта.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за карантина спрос на полеты упал до минимума. Из-за отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", стали предлагать пассажирам отмененных рейсов сертификаты на полеты в будущем.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу РФ, у перевозчиков нет такого права - они обязаны вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Подготовка поправок в законодательство, а также конкретизирующего их постановления уже идет.

Аэрофлот

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Экономисты спрогнозировали доллар по 90 рублей к концу года

Экономисты спрогнозировали доллар по 90 рублей к концу года
Экономический кризис

Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Безработица в Германии в мае достигла четырехлетнего максимума

Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи впервые с 5 марта

Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора после снятия карантина

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2

Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2

Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

Цена Brent поднялась выше $40 за баррель впервые почти за три месяца

S&P 500 достиг 3-месячного максимума

Пандемия коронавируса

Заработать на страхе: продажи полисов от COVID-19 принесли страховщикам РФ около 300 млн руб. сборов. Обзор

"Зенит" привлек в Сбербанке кредит в евро, заложив трансферные права

"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');