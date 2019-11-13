Песков отказался комментировать конфликт "Аэрофлота" и пассажира с толстым котом

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отказался комментировать конфликт авиакомпании "Аэрофлот" с пассажиром Михаилом Галиным, который обманным путем пронес в салон слишком тяжелого кота.

На брифинге 13 ноября Пескова спросили, не слишком ли жестко поступил перевозчик, аннулировав все бонусные мили Галину.

"Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом "Аэрофлота", - ответил он.

Галин 6 ноября рассказал в фейсбуке, как вез кота Виктора из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В "Шереметьево" кота отказались пустить в салон из-за двух лишних килограммов (Виктор вместе с переноской весил 10 кг), по правилам "Аэрофлота" таких животных можно перевозить только в багажном отделении.

Поскольку коту было плохо при первом перелете, Галин не согласился поместить его в багаж и снялся с рейса. Перед следующим рейсом он подменил кота на другого, более худого, при взвешивании, а затем снова поменял на Виктора. Отчет о перелете он описал подробно в фейсбуке.

После этого "Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал все его мили (370 тысяч), которые он налетал за 14 лет.