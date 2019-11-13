Поиск

Песков отказался комментировать конфликт "Аэрофлота" и пассажира с толстым котом

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отказался комментировать конфликт авиакомпании "Аэрофлот" с пассажиром Михаилом Галиным, который обманным путем пронес в салон слишком тяжелого кота.

На брифинге 13 ноября Пескова спросили, не слишком ли жестко поступил перевозчик, аннулировав все бонусные мили Галину.

"Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом "Аэрофлота", - ответил он.

Галин 6 ноября рассказал в фейсбуке, как вез кота Виктора из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В "Шереметьево" кота отказались пустить в салон из-за двух лишних килограммов (Виктор вместе с переноской весил 10 кг), по правилам "Аэрофлота" таких животных можно перевозить только в багажном отделении.

Поскольку коту было плохо при первом перелете, Галин не согласился поместить его в багаж и снялся с рейса. Перед следующим рейсом он подменил кота на другого, более худого, при взвешивании, а затем снова поменял на Виктора. Отчет о перелете он описал подробно в фейсбуке.

После этого "Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал все его мили (370 тысяч), которые он налетал за 14 лет.

Аэрофлот Дмитрий Песков Кремль Михаил Галин

Новости по теме

Новости

Песков счел неуместной дискуссию о ситуации с 31 декабря в этом году

Песков счел неуместной дискуссию о ситуации с 31 декабря в этом году
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Адвокат арестованного за убийство историка Соколова опроверг слухи о его судимости

Вместо робота FEDOR в космос отправят его "детей"

Замглавы ракетного центра "Роскосмоса" погиб в ДТП под Самарой

Из Москвы в Севастополь весной 2020 года запустят прямой поезд

В Думе пообещали сделать закон о гражданах-иноагентах "максимально избирательным"

В Думе пообещали сделать закон о гражданах-иноагентах "максимально избирательным"

В Челябинской области попытались объяснить, как семье удалось 10 лет скрывать детей

Верховный суд расширил запрет на использование спецдеклараций об амнистии

Начальника ростовского главка ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны

Начальника ростовского главка ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны

Продажи Coca-Cola в России упали из-за холодной погоды

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');