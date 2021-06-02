"Интерфакс" и 1С расширили возможности совместного сервиса по проверке контрагентов "1СПАРК Риски"

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и фирма "1С" расширили возможности совместного сервиса "1СПАРК Риски", предоставив возможность пользователям переходить при проверке контрагента из системы 1С в карточку анализируемой компании в интерфейсе информационно-аналитической системы СПАРК. Это обеспечит пользователям "1СПАРК Риски" доступ к самой полной информации о своих партнерах и более широкие возможности по их анализу.

Как было заявлено на совместном пресс-брифинге фирмы "1С" и "Интерфакса", организованном в рамках Петербургского международного экономического форума, новый функционал будет доступен в ближайшем релизе "1С:Бухгалтерии".

В рамках годового тарифа на расширенную версию "1СПАРК Риски+" теперь стало возможным просматривать до 150 полных карточек контрагентов непосредственно в веб-версии системы СПАРК.

У пользователей совместного сервиса сохраняется возможность запроса отдельных бизнес-справок по 150 компаниям через сервис "1СПАРК Риски". При этом бизнес-справки внутри сервиса 1С можно получать по одному списку компаний, а в веб-версии СПАРК - открывать карточки по другим компаниям.

"Сервис "1СПАРК Риски" был запущен в 2016 году, его уже оценили многие компании малого и среднего бизнеса, которые теперь могут получать столь же качественную информацию о контрагентах из премиум-системы СПАРК, что и крупный бизнес. Состав и стоимость базовой версии "1СПАРК Риски" остаются неизменными последние пять лет, при этом мы регулярно расширяем возможности сервиса в соответствии с растущими потребностями предпринимателей. Новые возможности позволят клиентам сервиса получать максимально полную информацию по своим контрагентам", - заявил глава фирмы "1С" Борис Нуралиев на пресс-брифинге.

"Активно развивая все последние годы наш совместный сервис, мы уже усовершенствовали аналитические оценки рисков компаний, систему мониторинга, расширили состав бизнес-справки, добавили информацию об индивидуальных предпринимателях. Теперь мы даем клиентам еще более широкие возможности для анализа контрагентов - в части структуры собственности, их участия в судебных делах, финансовой отчетности и т.д. Это повысит прозрачность клиентского портфеля, позволит более эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами и поставщиками, избегать образования проблемной дебиторской задолженности, заключения сомнительных сделок", - сказал исполнительный директор Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

Чтобы оценить новые возможности "1СПАРК Риски+", все пользователи 1С смогут получить тестовый доступ к сервису. Тестовый период предоставляется на срок в 7 дней, в него входят индексы СПАРК по всем контрагентам, мониторинг всех контрагентов, запрос справок по пяти контрагентам, доступ к карточкам по пяти контрагентам в веб-версии СПАРК.

"1СПАРК Риски" - совместный проект фирмы "1С" и Группы "Интерфакс", созданный в 2016 году на базе системы СПАРК и встроенный в программы "1С". Позволяет управлять налоговыми рисками и комплексно оценивать благонадежность контрагентов. Его уже применяют в своей работе десятки тысяч организаций. Одно из преимуществ сервиса - популярные на рынке скоринги: Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового риска, Индекс платежной дисциплины. Эти индикаторы дают возможность прогнозировать ухудшение финансового положения компаний и фиксировать задержки платежей, что в текущей ситуации особенно актуально. Через сервис пользователи программ "1С" получают доступ к развернутой информации о своих поставщиках и покупателях в виде справок из системы СПАРК, заверенных электронной подписью "Интерфакса", оперативно оповещаются о важнейших изменениях в статусе своих контрагентов (банкротство, изменения в руководстве, присоединение к другой компании и т.д.).

"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем СПАРК, СКАН, RU Data, Маркер, X-Compliance, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с данными. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств - "Интерфакс". Клиентами "Интерфакса" являются ведущие СМИ, правительственные структуры, крупнейшие корпорации и банки в России и мире.

Фирма "1С" специализируется на разработке, дистрибуции, издании и поддержке компьютерных программ. "1С" работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 8000 фирм-1С:Франчайзи, сертифицированных "1С" на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок "1С" наиболее известна система программ "1С:Предприятие" - решения ERP-класса для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме "облачного" сервиса и на мобильных устройствах. "1С:Предприятие" успешно применяется для автоматизации управления и учета более чем в 1 500 000 организаций, включая крупнейшие корпорации и госструктуры. Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест. В настоящее время пользователям учетных и ERP-решений системы "1С:Предприятие" предлагается уже более 20 сервисов для повышения эффективности работы.