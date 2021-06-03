ФАС и "Интерфакс" договорились о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов по закупкам

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и "Интерфакс" подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о развитии сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере закупок.

Подписи под документом поставили руководитель ФАС Максим Шаскольский и председатель Совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

Обучающие мероприятия в рамках программ высшего и дополнительного профессионального образования стороны планируют организовывать при взаимодействии с ведущими российскими ВУЗами - участниками Университетской программы "Интерфакса", в числе которых МГИМО, ВШЭ и РАНХиГС.

"Наша совместная образовательная программа - это важный шаг для формирования единого подхода и профилактики нарушений закупочного законодательства. Она разработана при участии экспертов, непосредственно контролирующих закупочные процедуры и владеющих информацией о наиболее распространенных ошибках в сфере государственных, муниципальных и коммерческих закупок. Курс позволит повысить правовую грамотность участников системы закупок, снизить количество нарушений и ускорить реализацию социально значимых проектов", - сказал глава ФАС.

"Интерфакс" в течение многих лет занимается аналитикой закупок, разработанные нами информационно-аналитические системы помогают заказчикам, поставщикам и контролирующим органам повышать эффективность закупочных процедур, выявлять и предотвращать нарушения, обеспечивать прозрачность и защиту конкуренции. Наш совместный с Федеральной антимонопольной службой проект направлен на повышение уровня профессиональных знаний и развитие новых компетенций студентов, преподавателей российских университетов, а также уже работающих в сфере государственных закупок специалистов", - отметил глава Группы "Интерфакс" Комиссар.