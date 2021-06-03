ФАС и "Интерфакс" договорились о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов по закупкам
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и "Интерфакс" подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о развитии сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере закупок.
Подписи под документом поставили руководитель ФАС Максим Шаскольский и председатель Совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.
Обучающие мероприятия в рамках программ высшего и дополнительного профессионального образования стороны планируют организовывать при взаимодействии с ведущими российскими ВУЗами - участниками Университетской программы "Интерфакса", в числе которых МГИМО, ВШЭ и РАНХиГС.
"Наша совместная образовательная программа - это важный шаг для формирования единого подхода и профилактики нарушений закупочного законодательства. Она разработана при участии экспертов, непосредственно контролирующих закупочные процедуры и владеющих информацией о наиболее распространенных ошибках в сфере государственных, муниципальных и коммерческих закупок. Курс позволит повысить правовую грамотность участников системы закупок, снизить количество нарушений и ускорить реализацию социально значимых проектов", - сказал глава ФАС.
"Интерфакс" в течение многих лет занимается аналитикой закупок, разработанные нами информационно-аналитические системы помогают заказчикам, поставщикам и контролирующим органам повышать эффективность закупочных процедур, выявлять и предотвращать нарушения, обеспечивать прозрачность и защиту конкуренции. Наш совместный с Федеральной антимонопольной службой проект направлен на повышение уровня профессиональных знаний и развитие новых компетенций студентов, преподавателей российских университетов, а также уже работающих в сфере государственных закупок специалистов", - отметил глава Группы "Интерфакс" Комиссар.
ФАС осуществляет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства; законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий; в сфере госрегулирования цен на товары и услуги; в сфере рекламы; контроль за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; контроль в сфере гособоронзаказа; в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
В своей деятельности ФАС России руководствуется принципами свободы конкуренции, защиты предпринимательства и обеспечения равного доступа участников рынка к товарам, работам и услугам.
"Интерфакс" - крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем СПАРК, СКАН, RU Data, Маркер, X-Compliance, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с данными. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств - "Интерфакс". Клиентами "Интерфакса" являются ведущие СМИ, правительственные структуры, крупнейшие корпорации и банки в России и мире.
C начала 2020 года "Интерфакс" реализует Университетскую программу "Цифровые технологии для образования и науки". В числе ее задач - интеграция современных IT-решений в образовательный процесс и научную деятельность ведущих университетов и исследовательских центров страны.
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