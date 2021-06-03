Около половины россиян выступают за усиление госрегулирования бизнеса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Около половины россиян считают, что государство должно усилить регулирование бизнеса. Таковы результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" по заказу PwC в преддверии Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Участие в опросе принял 2021 человек в крупных городах и небольших населенных пунктах, его задаче было выяснить отношения граждан страны к бизнесу.

За усиление госрегулирования высказалось 52% опрошенных, за ослабление - 25%. Почти половина (49%) опрошенных оценили условия для ведения бизнеса в России как скорее неблагоприятные, около трети (37%) - как благоприятные. При этом те же 37% сказали, что в последние годы эти условия улучшаются, а 44% - что ухудшаются.

"Скорее хорошо" к отечественным бизнесменам относятся 76% респондентов, "скорее плохо" - лишь 10 %. При этом 45% полагают, что лет 10-15 назад отношение к бизнесменам было хуже (20% думают, что, наоборот, лучше, а по мнению четверти опрошенных, ничего не изменилось). На вопрос, сколько именно россиян, по их мнению, хорошо относятся к людям, которые занимаются бизнесом, четверть респондентов называли доли от 41 до 50%, пятая часть респондентов - от 26 до 40%, еще пятая часть - от 51 до 70%; среднее значение составило 47%.

"Выяснилось, что и через 30 лет после распада СССР мнение россиян о возможности успешного ведения бизнеса в нашей стране остается скептическим, хотя отношение к самим бизнесменам вовсе не является таковым", - прокомментировал итоги опроса управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

Число тех, кто считает, что бизнесмены в России оказывают большое влияние на жизнь в стране (48%), превышает совокупное количество пессимистов (24% назвали это влияние небольшим, а еще 14 % заявили, что оно вообще отсутствует). Более половины (54%) опрошенных не хотят иметь собственный бизнес. За сокращение налогов с бизнеса высказался 41% опрошенных, 33% предлагают ничего не менять, 11% - повысить налоги.

В списке лучших, по мнению опрошенных, российских компаний с отрывом лидирует "Газпром" (9%), далее следуют "Яндекс" и "ЛУКОЙЛ" (по 3%), "Роснефть" и Сбербанк (по 2%). Другие компании набрали не более 1%. В числе лучших бизнесменов называли Сергея Галицкого (2%), Олега Тинькова, Павла Дурова, Павла Грудинина, Алишера Усманова, Романа Абрамовича (по 1%), Евгения Касперского, Владимира Потанина, Михаила Прохорова (менее 1% у каждого). Оба этих вопроса были открытыми, то есть респондентам предлагалось самим назвать компанию или бизнесмена, а не выбрать из списка.