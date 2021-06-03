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ПМЭФ-2021

Новосибирская область и Россотрудничество подписали соглашение на ПМЭФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в 2021-2022 годах, сообщила пресс-служба правительства региона.

Первым совместным мероприятием в рамках этого соглашения будет Международный форум технологического развития "Технопром", который пройдет уже через три месяца. Его проведут в гибридном формате и "одной из удалннных площадок, с которой по ВКС в мероприятиях форума смогут принять участие зарубежные эксперты, станет Русский Дом в Берлине", сообщили в пресс-службе.

Также Примаков и Травников обсудили участие Новосибирской области в реализации федеральных целевых программ, оператором которых является агентство, в частности, "Развитие образования". По словам губернатора, они договорились активизировать гастроли зарубежных театров, которые делают постановки на русском языке, в регионе.

"Обсудили и образовательные проекты. Новосибирск - студенческий город, у нас обучается почти десять тысяч иностранных студентов, мы хотели бы принимать и преподавателей, которые работают со студентами за рубежом, преподают русский язык. Есть ряд других направлений", - сообщил Травников через пресс-службу.

"У Новосибирской области - и она на это может полностью положиться - теперь есть посольства в 80 странах мира в виде наших Русских домов. Наши Дома - ваши Дома", - сказал Примаков..

Среди перспективных направлений взаимодействия нашего региона и Россотрудничества реализация межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года; госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Новосибирская область Андрей Травников Россотрудничество Евгений Примаков Берлин Технопром ПМЭФ

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