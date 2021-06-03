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Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года
Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" в четверг продолжают рост вместе с рынком, бумаги на позитивных новостях обновили максимум с августа 2008 года, превысив отметку 274 рубля за штуку.

На Московской бирже акции "Газпрома" к 10:37 по московскому времени выросли до 274,14 рубля (+1,2%), максимум сделок составил 274,3 рубля; объем торгов превысил 3,13 млрд рублей. Предыдущий локальный максимум был зафиксирован 7 ноября 2019 года - 272,68 рубля за штуку.

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Вице-премьер Александр Новак в четверг выразил надежду, что работа по строительству "Северного потока 2" будет завершена до конца года.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что жалоба немецких экологов на "Северный поток 2" не помешает его реализации и что проект не угрожает природе.

Глава управляющей компании "СИБУР Холдинга" Михаил Карисалов сообщил в четверг, что "Газпром в ближайшие дни введет I очередь Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Амурская область).

Акции "Газпрома" активно растут в цене с середины мая на позитивных новостях по "Северному потоку 2" и хорошей финотчетности за I квартал, за это время бумаги прибавили в цене порядка 13%.

Газпром

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