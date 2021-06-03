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ПМЭФ-2021

Новак ждет завершения строительства "Северного потока 2" к концу года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - РФ рассчитывает на завершение работ по строительству газопровода "Северный поток 2" до конца года.

"Работы не останавливались, оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года", - сказал журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"Общая длина одной нитки - 1230 км, на сегодняшний день, если говорить о двухниточном исполнении, получается 2460 км, осталось провести около 100 км. Это примерно я говорю, точно знают строители", - уточнил вице-премьер.

Отвечая на вопрос, существуют ли договоренности о том, что американская сторона не вмешивается в реализацию проекта, он отметил: "Во-первых, это взаимоотношения между Евросоюзом и США, и мы видим, что дискуссия идет на этом уровне".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

Накануне, 2 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российские объекты "Северного потока 2" начнут работу в тестовом режиме со следующей недели.

Северный поток 2 Александр Новак США ЕС

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