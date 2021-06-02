Объекты "Северного потока 2" в РФ заработают в тестовом режиме на следующей неделе

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Объекты строящегося магистрального газопровода "Северный поток 2" в Ленинградской области начнут работу в тестовом режиме со следующей недели, сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко по итогам участия в пленарном заседании бизнес-форума "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании".

"Вчера была инспекция российских объектов ("Северного потока 2" - ИФ) на ленинградской земле в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону", - сказал Дрозденко журналистам "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-21) в среду.

Губернатор отметил, что проект уже вышел на финишную прямую.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.