Рост котировок "Квадры" превышал 20% на новости о сделке с ГЭХ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции ПАО "Квадра" дорожали на торгах "Московской биржи" в четверг более чем на 20% (до 7,81 копейки за штуку) на новостях о возможной покупке компании "Газпром энегохолдингом"; привилегированные акции "Квадры" выросли в цене на 16,5% (до 6,45 копейки за штуку).

На 11:27 по Москве обыкновенные акции "Квадры" торгуются на уровне 7,02 копейки (рост на 9,6%).

О том, что "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ведет переговоры о покупке "Квадры" "Интерфаксу" рассказали два информированных источника. По словам одного из них, сумма сделки может составить около 15 млрд руб. "Квадра" (бывшая "ТГК-4") станет новой отдельной ТГК в составе ГЭХа, в который уже входят генерирующие компании ПАО "ТГК-1", ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2".

Один из источников "Интерфакса" говорит, что переговоры подходят к завершающей стадии, и "ГЭХу" осталось только получить одобрение на сделку в материнской компании ПАО "Газпром".

Представитель "Квадры" пока не ответил на запрос "Интерфакса". Представитель ГЭХа от комментариев отказался.

По данным "СПАРК-Интерфакс", структурам Михаила Прохорова сейчас принадлежит до 82,5% акций "Квадры". В состав компании входят 20 электростанций общей мощностью 3,13 ГВт и 317 котельных.

На "Московской бирже" торгуются обыкновенные и привилегированные акции компании. Суммарная капитализация на начало торгов в четверг составляет около 13 млрд руб.