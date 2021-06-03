Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

ГЭХ может купить "Квадру" у структур Прохорова за 15 млрд руб.

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ведет переговоры о покупке ПАО "Квадра", сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из них, сумма сделки может составить около 15 млрд руб. "Квадра" (бывшая "ТГК-4") станет новой отдельной ТГК в составе ГЭХа, в который уже входят генерирующие компании ПАО "ТГК-1", ПАО "Мосэнерго" и ПАО "ОГК-2".

Один из источников "Интерфакса" говорит, что переговоры подходят к завершающей стадии, и "ГЭХу" осталось только получить одобрение на сделку в материнской компании ПАО "Газпром".

ЭкономикаБанк "Открытие" профинансирует "Квадру" Прохорова на 40 млрд рублейЧитать подробнее

Представитель "Квадры" пока не ответил на запрос "Интерфакса". Представитель ГЭХа от комментариев отказался.

По данным "СПАРК-Интерфакс", структурам Михаила Прохорова сейчас принадлежит до 82,5% акций "Квадры". В состав компании входят 20 электростанций общей мощностью 3,13 ГВт и 317 котельных.

На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции компании. Суммарная капитализация на начало торгов в четверг составляет около 13 млрд руб.

"Квадра" - не первая ТГК, которой интересуется "Газпром энергохолдинг". Ранее компания как минимум два раза начинала переговоры о покупке "Т Плюс". В 2011 году сделку заблокировала ФАС, а начавшийся в 2018 новый раунд переговоров к 2021 году плавно сошел на нет.

Газпром энергохолдинг Квадра Михаил Прохоров

Новости по теме

Новости

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года
ПМЭФ-2021

Решетников заявил, что мерами ДКП инфляцию не сдержать

ПМЭФ-2021

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России
ПМЭФ-2021

ЦБ предупредил, что госрегулирование цен не сдержит инфляцию

ЦБ предупредил, что госрегулирование цен не сдержит инфляцию

Понятие "олигарх" введут в законодательство Украины

ПМЭФ-2021

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

Nordgold анонсировал размещение на LSE и Мосбирже

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Экс-президент МТС Корня отказался стать первым вице-президентом АФК

Евтушенков допустил возможность выхода АФК из ряда активов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');