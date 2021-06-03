ГЭХ может купить "Квадру" у структур Прохорова за 15 млрд руб.

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ведет переговоры о покупке ПАО "Квадра", сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из них, сумма сделки может составить около 15 млрд руб. "Квадра" (бывшая "ТГК-4") станет новой отдельной ТГК в составе ГЭХа, в который уже входят генерирующие компании ПАО "ТГК-1", ПАО "Мосэнерго" и ПАО "ОГК-2".

Один из источников "Интерфакса" говорит, что переговоры подходят к завершающей стадии, и "ГЭХу" осталось только получить одобрение на сделку в материнской компании ПАО "Газпром".

Представитель "Квадры" пока не ответил на запрос "Интерфакса". Представитель ГЭХа от комментариев отказался.

По данным "СПАРК-Интерфакс", структурам Михаила Прохорова сейчас принадлежит до 82,5% акций "Квадры". В состав компании входят 20 электростанций общей мощностью 3,13 ГВт и 317 котельных.

На Московской бирже торгуются обыкновенные и привилегированные акции компании. Суммарная капитализация на начало торгов в четверг составляет около 13 млрд руб.

"Квадра" - не первая ТГК, которой интересуется "Газпром энергохолдинг". Ранее компания как минимум два раза начинала переговоры о покупке "Т Плюс". В 2011 году сделку заблокировала ФАС, а начавшийся в 2018 новый раунд переговоров к 2021 году плавно сошел на нет.