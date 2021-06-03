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Корейская DL E&C поможет построить секцию гидрокрекинга на МНПЗ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" и корейская DL E&C Co., Ltd на ПМЭФ заключили соглашение об участии корейской компании в строительстве секции гидрокрекинга будущего комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ.

Соглашение подписали замгендиректора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер, старший вице-президент DL E&C Co. Йонг Санг И и гендиректор "ДЭЛИМ РУС" Со Ен Хун, сообщила нефтяная компания.

Специалисты корейской компании и ее предприятия "ДЭЛИМ РУС" проведут проектирование и поставку оборудования - в первую очередь российских производителей. Также корейская сторона будет осуществлять контроль строительно-монтажных работ и примет участие в испытаниях и пуске секции.

Гидрокрекинг - один из ключевых процессов глубокой переработки нефти. Современные технологии обеспечат производство дополнительных объемов бензина и дизельного топлива для рынка Московского региона.

Секция гидрокрекинга станет основой будущего комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ, который будет построен к 2025 году и завершит программу масштабной модернизации предприятия. Запуск комплекса позволит увеличить глубину переработки нефти почти до 100%, отказаться от производства мазута и перейти на практически безотходное производство.

DL E&C Газпром нефть ПМЭФ Москва МНПЗ Южная Корея

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