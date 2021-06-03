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ПМЭФ-2021

"РусАл" готовится увеличить долю "зеленого" финансирования

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "РусАл" готовится увеличить долю "зеленого финансирования", сообщил директор по стратегии и связям с инвесторами компании Олег Мухамедшин на сессии ПМЭФ.

Он назвал компанию крупнейшим на сегодняшний день российским заемщиком в этом секторе. В 2019 году компания привлекла синдкредит на сумму более $1 млрд, привязанный к показателям ESG, в 2020 году - еще $200 млн.

"Сейчас будем увеличивать", - заявил он.

Мухамедшин напомнил, что "РусАл" в этом году заявил масштабную программу модернизации мощностей, "которая позволит отказаться от старой технологии Содерберга по производству алюминия и полностью изменит ситуацию в ключевых сибирских городах нашего присутствия". Стоимость программы оценивалась в сумму около $5 млрд, проект может получить госгарантии.

В прошлом году "РусАл" снизил процентную ставку по "зеленым" кредитам на 15 б.п., реализуя установленные кредиторами экологические KPI, сообщил Мухамедшин. "Это не так-то и много, но по мере роста этого рынка стоимость финансирования для компаний, которые занимаются зелеными программами, будет естественно ниже, чем для конкурентов", - сказал он.

Рынок "зеленого" финансирования пока небольшой - в прошлом году объем размещенных ESG-инструментов в мире составил $732 млрд, но это на 20% выше, чем в 2019 году, с учетом всех сложностей пандемийного года, сказал топ-менеджер. В него идут активные перетоки средств из других секторов.

Чистый долг "РусАла" на конец 2020 года составлял $5,563 млрд, основная доля его приходится на кредит Сбербанка, обеспеченный акциями "Норникеля". Net debt/EBITDA "РусАла", без учета доли в "Норникеле", на конец прошлого года составляла 6,4x.

Олег Мухамедшин РусАЛ ПМЭФ Норникель Сбербанк

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