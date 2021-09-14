Chevron увеличит инвестиции в экобизнес до $10 млрд к 2028 году

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания Chevron Corp. сообщила, что втрое увеличит запланированные инвестиции в бизнес с минимальными вредными выбросами в атмосферу к 2028 году, с $3 млрд до $10 млрд.

План предусматривает выделение $2 млрд на модернизацию деятельности компании ради сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Кроме того, планируется увеличить производство возобновляемого природного газа (биометана) до 1,14 млн кубометров в сутки, водорода до 150 тысяч тонн в сутки и других возобновляемых видов топлива до 100 тысяч баррелей в сутки.

"Возобновляемые виды топлива предназначены для таких отраслей экономики, в которых тяжело осуществить электрификацию, например, авиация и тяжелая промышленность. И поэтому представители этих отраслей вынуждены искать альтернативы решения проблемы сокращения вредных выбросов" - отметил в своем заявлении глава подразделения новой энергетики Chevron Джеф Густавсон.

Котировки акций Chevron растут на 0,1% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник. С начала текущего года рыночная капитализация компании увеличилась на 16% в то время, как индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 13,9%.