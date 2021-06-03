РФ полностью откажется от долларовых активов в ФНБ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия кардинально меняет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью отказываясь от долларовых активов, чья доля еще недавно была близка к половине. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня и незначительно – евро. Также зафиксирована доля золотых активов в структуре вложений ФНБ.

Изначально структура вложений ФНБ была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале этого года Минфин сообщил, что Россия поменяла валютную структуру средств ФНБ, отдав 20% азиатским валютам – 15% юаню и 5% иене. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Для реализации этих поправок в мае было выпущено правительственное постановление, позволяющее размещать средства ФНБ на счетах в ЦБ в драгметаллах, в частности, в золоте.

Изменение валютной структуры, раскрытое в феврале, оказалось лишь прологом для гораздо более радикальных изменений.

"Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", - сказал журналистам на полях ПМЭФ-2021 глава Минфина Антон Силуанов.

Доля евро вырастет с 35% до 40%, юаня – с 15% до 30%, фунтов – сократится с 10% до 5%, иен – останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%.

Структура вложений ФНБ будет приведена к новым пропорциям "достаточно быстро, в течение месяца", сказал Силуанов. ЦБ как оператор этих средств будет самостоятельно определять, как именно проводить эти операции, отметил министр.

Объем ФНБ на 1 мая составлял 13,8 трлн рублей, что эквивалентно $185,9 млрд. Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) равнялись 8,66 трлн рублей, или $116,4 млрд. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 мая было размещено $39,84 млрд, 34,69 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд иен, 110,565 млрд китайских юаней и 262,9 млн рублей.