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ЦБ РФ предложил разрешить торговать на бирже подросткам с 12 лет

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Банк России предлагает снизить возраст для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью телеканалу "Известия" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто", - сказал он.

По мнению Швецова, торговать на бирже можно с 12 лет. "Все зависит от того, что преподают в школе. В школе к 12 годам люди знают математику уже достаточно неплохо. Дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты. (...) Без практики научиться инвестировать невозможно", - добавил он.

Отвечая на вопрос, какие ограничения могут быть наложены на торговлю инструментами для такого молодого инвестора, Швецов сказал, что дискуссии об этом идут. "Но я считаю, что семья сама должна для себя решать, какие ограничения устанавливать. Это деньги семьи, поэтому государству особо вмешиваться не надо", - сказал первый зампред ЦБ РФ.

ЦБ РФ

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