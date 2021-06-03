Белоусов допустил системные ценовые сдвиги из-за "асинхронного" роста Китая

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Восстановление китайской экономики опережающими остальной мир темпами из-за специфики генерируемого ей спроса чревато не просто разовой волной инфляционного давления, а системными ценовыми сдвигами на глобальном рынке, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Я видел цифры, рост производства металлов за последнее время – 13%. У меня вопрос: куда это все девается вообще? 13%! Это еще нигде восстановления-то такого нет ни в инвестициях, нигде", - сказал Белоусов на сессии Петербургского международного экономического форума.

Тем не менее, по его словам, рынок потребляет такие объемы, и это при почти двукратном росте цен на металлы. "Такого вообще не было, наверное, последние лет двадцать или тридцать, я не знаю", - сказал Белоусов.

"Моя версия очень простая, она связана с асинхронностью восстановления. Китай пошел вверх, и они еще ускорили вот это восстановление накачкой потребительского спроса. Но потребление Китая – оно очень специфично по своей структуре. И мировые рынки начали подстраиваться под это потребление", - отметил первый вице-премьер.

"И если это так, то мы имеем не просто инфляционную волну, а мы имеем переструктуризацию мировых цен на продовольствие, металлы и энергетику", - считает Белоусов.

Он отметил, что энергоносители дорожают существенно более низкими темпами, чем продовольствие и металлы. По словам Белоусова, в этой ситуации "нужно просто понять, как мировая экономика будет адаптироваться к этому новому фактору".