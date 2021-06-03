Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF2Начало в 16:15США США6 : 1Словакия СловакияОконченподробнееQF1Начало в 16:15Швейцария Швейцария2 : 3БГермания ГерманияОконченподробнее

Греф предложил продлить программу льготной ипотеки до конца года

Греф предложил продлить программу льготной ипотеки до конца года
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Программу льготной ипотеки следует продлить как минимум до конца текущего года, но с корректировкой механизма, заявил в четверг глава Сбербанка Герман Греф.

"Я бы сказал, что скорее ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы в программу попали, в первую очередь, молодые семьи, семьи с детьми, и те регионы, где рынок жилья не очень развит. Но я думаю, что программа зарекомендовала себя очень хорошо. До конца года точно рационально ее поддержать", - сказал Греф в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

ЭкономикаЦБ РФ предупредил о рисках "пузырей" из-за стимулирования ипотекиЧитать подробнее

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что руководство России примет решение о продлении государственной программы ипотеки и ее новых параметрах и объявит об этом в ближайшее время.

"Про льготную ипотеку логика такая - мы не можем постоянно реализовывать антикризисные меры, льготная ипотека была антикризисной мерой. Поэтому сейчас рассматриваются вопросы о продолжении программы льготной ипотеки, но параметры этой льготной ипотеки в настоящее время обсуждаются", - сказал он журналистам.

ЭкономикаВыдача ипотеки в РФ может превысить 5,4 трлн рублей по итогам годаЧитать подробнее

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Сообщалось, что за год банки выдали по ней почти 450 тыс. кредитов на 1,337 трлн рублей.

При этом реализация программы привела к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Всю весну правительство обсуждало вопрос продления программы.

По информации источников "Интерфакса", наиболее вероятным является вариант продления программы до июля 2022 года, при этом ставка вырастет на 0,5 п.п. (до 7%), а лимит будет урезан до 3 млн рублей для всех регионов. Сейчас кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Москве и Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах.

Герман Греф Сбербанк

Новости
ПМЭФ-2021

Задорнов допустил продажу Банком России до 20% "Открытия" в 2022 году

ПМЭФ-2021

В ЦБ сочли, что процесс восстановления экономики РФ завершен

В ЦБ сочли, что процесс восстановления экономики РФ завершен

ЦБ начал регулярную публикацию макроэкономических опросов аналитиков

"Яндекс" ответил главе группы "ПИК" на обвинения в плагиате

Евро опустился ниже 89 руб. впервые с 1 апреля

Евро опустился ниже 89 руб. впервые с 1 апреля
ПМЭФ-2021

Рост ВВП РФ в апреле превысил 10%

Рост ВВП РФ в апреле превысил 10%
ПМЭФ-2021

Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"

Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"
ПМЭФ-2021

В торговых терминалах Московской биржи появятся новости "Интерфакса"

В торговых терминалах Московской биржи появятся новости "Интерфакса"

Мишустин выделил 33,8 млрд рублей на развитие "Артека"

ПМЭФ-2021

Минсельхоз и "Яндекс" будут развивать каналы сбыта фермерской продукции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');