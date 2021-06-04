Банк ДОМ.РФ снизил ставку по льготной ипотеке до 5,15%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Банк ДОМ.РФ снижает процентную ставку по программе льготной ипотеки на новостройки до 5,15%, сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

"Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по программе льготной ипотеки на покупку новостроек - оформить кредит на этапе строительства теперь можно от 5,15%", - говорится в сообщении.

Минимальная ставка будет доступна при оплате первоначального взноса от 30% для действующих и будущих клиентов, получающих зарплату на карту банка ДОМ.РФ вне зависимости от того, в каком банке обслуживается работодатель. Также предусмотрен дистанционный способ подтверждения доходов и занятости с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Получить кредит по льготной программе можно до 1 июля 2021 года, низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования - до 30 лет.

Как отмечается, за последний месяц это уже второе снижение ставки по льготной программе.

"Это связано с растущим спросом на программу, мы хотим оказать поддержку максимально широкому кругу людей в улучшении жилищных условий", - отметил зампред правления банка Данила Литвинов.

По его словам, за последние две недели количество заявок на ипотеку увеличилось почти вдвое по сравнению с началом мая.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. В настоящее время правительство рассматривает возможность пролонгации льготной ипотеки для отдельных регионов, где реализация программы не привела к разгону цен на жилье.

Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах.