Выдача ипотеки в РФ может превысить 5,4 трлн рублей по итогам года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2021 года может превысить 5,4 трлн рублей, сообщил журналистам зампред правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

"По нашим прогнозам, выдачи ипотеки на рынке по итогам первого полугодия могут вырасти до 2,7 трлн рублей. Продажи во втором полугодии могут быть близки к уровню первого, а значит их общий объем по итогам года может превысить 5,4 трлн рублей. Даже по сравнению с рекордным 2020 годом рынок может вырасти примерно на четверть", - сказал Печатников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Он отметил, что на продажи ипотеки во втором полугодии окажут влияние два фактора: господдержка и изменение ставок.

"Фактор отмены господдержки в текущем виде или ее пролонгации в отдельных регионах, а также объективный рост стоимости кредитов может потенциально замедлить темпы выдач, однако это давление в большей степени может быть снивелировано за счет сезонного роста спроса в конце года", - подчеркнул Печатников.

Он добавил, что продажи ипотеки в банке ВТБ по итогам года должны достичь отметку в 1,2 трлн рублей, и прирасти в пределах 30%.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии она была продлена до 1 июля 2021 года, что привело к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Всю весну правительство обсуждало вопрос продления программы.