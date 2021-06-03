Объявлены победители конкурса "Деловая книга года в России"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Лауреаты ежегодной премии PwC объявлены на XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

В 2021 году безоговорочным победителем премии в номинации "Лучшая книга российского автора" стала книга "От носорога к единорогу. Как провести компанию через трансформацию". Авторы - Виктор Орловский и Владимир Коровкин (издательство "Бомбора").

Церемония награждения лауреатов состоялась в четверг. Ее провели члены жюри премии президент Бизнес-школы РСПП Евгения Шохина и исполнительный директор Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

Второе место занял солидный труд Кирилла Ильинского и Максима Буева "В зеркале супермоделей: рассказы о моделях в финансовой экономике" (издательство "Наука").

Третье место у книги "Айкибизнес: как запустить и сохранить свой бизнес", авторы - Андрей Лушников и Анастасия Жигач (издательство "Прогресс-книга").

В номинации "Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России" абсолютным лидером стало издательство "Олимп-Бизнес". В 2020 году изданные им книги заняли все три первых места. Свой успех "Олимп-Бизнес" повторил и в 2021 году: победителем стала книга "Почувствуй аромат нового дня. Императив командной работы" Саймона Мак Рори, а третье место заняла книга "Почему уходят клиенты, и как вернуть их обратно" Дэвида Аврина.

Все три места не позволило занять "Олимп-Бизнесу" в 2021 году издательство "Колибри". Его книга "Империя Foyles. Книготорговец по случаю" Билла Самюэла заняла в этой номинации второе место.

Напряженная шла борьба в номинации "Лучшая книга в помощь бизнесу". В 2021 году первое место с отрывом всего в один балл завоевала в этой номинации книга "Синдром Патрика. Как создать личный бренд, оставаясь верным самому себе" (авторы - Надежда Кобина и Елена Старостина, издательство "Бомбора").

А вот второе место поделили между собой две книги: "Бюрократия без боли. Новые практики госуправления" Дмитрия Виташова (издательство "Интеллектуальная литература") и "Сложные подчиненные" Максима Батырева (издательство "Манн, Иванов и Фербер"). Они набрали одинаковое и весьма высокое количество баллов, поэтому третье место жюри конкурса решило не присуждать.

"Деловая книга года в России" - это единственная специализированная премия в области бизнес-литературы. На соискание премии выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, и авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России. В рамках премии учреждаются две номинации: "Лучшая книга российского автора" и "Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России". В результате отбора выявляется по одному победителю в каждой номинации.