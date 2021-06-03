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"Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон" создали СП для расчистки радиочастот под 5G

"Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон" создали СП для расчистки радиочастот под 5G
Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Вымпелком", "Мегафон" и "Ростелеком" договорились о создании совместного предприятия в сфере 5G - ООО "Новые цифровые решения" (НЦР), в уставном капитале которого будут владеть равными долями. Документ был подписан на ПМЭФ-2021, говорится в сообщении сторон.

Совместное предприятие операторов будет заниматься организацией тестирования на электромагнитную совместимость, проведением исследований возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей 5G, а также реализацией необходимых мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра от действующего оборудования различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694-790 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 24,25-29,5 ГГц).

"Дефицит частот, пригодных для создания сетей 5G в России, один из самых существенных сдерживающих факторов. У СП впереди очень большой объем работ по высвобождению радиочастотных ресурсов, учитывая весь комплекс вопросов - регуляторных, организационных, технических, экономических", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

По его словам, результатом работы НЦР должна стать объективная полноценная картина частотного ресурса, доступного для строительства сетей 5G в России. "Эти данные позволят принимать более взвешенные решения как государству на всех уровнях регулирования, так и операторам мобильной связи по выстраиванию эффективного бизнеса на базе сетей нового поколения", - отметил Осеевский.

Президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов сказал, что сегодня уже 157 операторов в 62 странах мира эксплуатируют коммерческие сети 5G. "Внедрение 5G в России начало отставать от мирового тренда, перед нами стоят серьезные вызовы, нужно решить проблему дефицита частот, нормативные, организационные и технические вопросы внедрения новой технологии", - отметил Исмаилов.

Глава "Мегафона" Геворк Вермишян отметил, что за последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования. По его словам, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации.

"Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране", - отметил Вермишян.

В МТС, которая не вошла в СП, сказали, что компания готова принимать участие в работе по развитию 5G.

Соглашение о намерениях по созданию СП было подписано в конце 2019 года между "Ростелекомом", "Мегафоном", "Вымпелкомом" и ПАО "МТС" для расчистки спектра для 5G. В апреле 2021 года Федеральная антимонопольная служба согласовала заключение соглашения между "Вымпелкомом", "Мегафоном" и "Ростелекомом", учитывая, что документ содержит условия недискриминационного доступа к радиочастотам для всех участников рынка мобильной связи.

Ростелеком Вымпелком Мегафон 5G

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