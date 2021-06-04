АвтоВАЗ возобновил сборку Lada после двух дней простоя

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил сборку автомобилей Lada, приостановленную со 2 по 3 июня из-за недостатка комплектующих. Об этом "Интерфаксу сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

2-3 июня была приостановлена работа на сборочной линии N1, где выпускаются автомобили на платформе B0 (модели Largus и X-Ray), а также на линии N5 (СКП Kalina), на которой выпускается Granta (самая популярная в РФ модель - ИФ). По данным "АвтоВАЗа", ситуация не должна была повлиять на доступность автомобилей в дилерских центрах.

В СМИ появилась информация о проблемах с поставкой "АвтоВАЗу" электроники и рулевых систем Bosch, вызванных жесткими коронавирусными ограничениями в Малайзии, где у компании расположены предприятия. Сам автопроизводитель не уточнял номенклатуру недостающих компонентов.

Накануне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, приводя в пример ситуацию на "АвтоВАЗе", заявил журналистам о необходимости использования российской автоэлектроники. "Буквально сегодня утром (3 июня - ИФ) общались с руководителем "АвтоВАЗа", который как раз ставил акцент на том, что, если бы в производстве использовалась российская микроэлектроника, например, в системе ABS, производимая в России компанией Bosch, но с использованием микроэлектронных чипов зарубежной компании, и если бы они были российского производства, то перебоя с поставками точно не было бы", - сказал Мантуров.

Для "АвтоВАЗа" это вторая приостановка сборки автомобилей Lada за последние два месяца, вызванная недостатком комплектующих. Так, 21 апреля прекратила работу линия сборки Granta, о возобновлении выпуска компания сообщила уже к вечеру 22 апреля. Производитель не уточнял поставщиков и компоненты, с которыми возникли перебои, и не сообщал, связана ли приостановка конвейера с глобальным дефицитом чипов для автопрома. Но, по сообщениям некоторых СМИ, двухдневный простой возник из-за отсутствия рулевых наконечников.

Кроме того, на период с 1 по 10 мая производства "АвтоВАЗа" планово приостанавливались на период праздников и корпоративного отпуска.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).