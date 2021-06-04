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"АвтоВАЗ" приостановит производство на трех линиях на следующей неделе

"АвтоВАЗ" приостановит производство на трех линиях на следующей неделе
Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" приостановит производство на трех линиях на следующей неделе из-за продолжающегося дефицита поставок электронных компонентов, сообщил автопроизводитель.

Отмечается, что 7-9 июня будет остановлена линия №1 (платформа B0), с 7 по 11 июня - линия №3 (Niva Legend) и линия №5 (Granta).

"Компания прилагает все необходимые усилия для нормализации ситуации и скорейшего возобновления производства, намереваясь перезапустить линию №3 и линию №5 с 15 июня. В текущей ситуации "АвтоВАЗ" намерен нарастить выпуск автомобилей семейства LADA Vesta и LADA Niva Travel, производство которых не затронуто недопоставками компонентов", - отметили в компании.

2-3 июня была приостановлена работа на сборочной линии N1, где выпускаются автомобили на платформе B0 (модели Largus и X-Ray), а также на линии N5 (СКП Kalina), на которой выпускается Granta (самая популярная в РФ модель - ИФ). По данным "АвтоВАЗа", ситуация не должна была повлиять на доступность автомобилей в дилерских центрах.

4 июня "АвтоВАЗ" возобновил сборку автомобилей Lada.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

Продажи "АвтоВАЗа" в январе-мае 2021 г. составили 160,123 тыс., увеличившись к "доковидному" 2019 г. на 12%, к 2020 г. - на 53%.

АвтоВАЗ Lada

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