Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 9 июня вырастет до $29,4 за тонну

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 9 июня составит $29,4 за тонну, свидетельствуют данные Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит $39,6, на кукурузу - $50 за тонну.

Эти ставки пошлин будут действовать с 9 по 15 июня.

На неделе со 2 по 8 июня пошлина на пшеницу составляет $28,1, на кукурузу - $52,2, на ячмень - $39,6 за тонну.

Новые пошлины рассчитаны, исходя из индикативных цен на пшеницу в $242, на ячмень - $241,7, на кукурузу - $256,5 за тонну.

Как сообщалось, со 2 июня РФ ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

До введения нового механизма пошлина на экспорт пшеницы составляла 50 евро, кукурузы - 25 евро, ячменя - 10 евро за тонну.

Как считают эксперты зернового рынка, введение новых пошлин приведет к активизации экспорта зерна, прежде всего пшеницы, который за последние месяцы практически обнулился.