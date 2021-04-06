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Трудности прогнозирования пошлины резко снизили закупочные цены на зерно

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Экспортеры зерна из РФ резко снижают закупочные цены из-за того, что не имеют возможности спрогнозировать размер пошлины на дату исполнения контракта, считают в Союзе экспортеров зерна.

Согласно индексу закупочных цен, который Союз рассчитывает на основе публикаций в интернете котировок входящих в него компаний, закупочные цены на пшеницу в мелководных портах за первые дни апреля упали сразу на 5,1%. Средневзвешенная закупочная цена на пшеницу (протеин 12,5%) с 1 апреля снизилась с 13 500 рублей до 12 800 рублей за тонну (на 5,1%). С начала года падение составило 15,6%.

У большинства компаний в первые дни апреля снижение цен приблизилось к 1 000 рублей за тонну, а то и превысило этот показатель. Так, закупочные цены "Астона" упали с 13 100 рублей до 12 100 рублей за тонну, "Каргилла" – с 13 500 рублей до 12 100 рублей, "Зерно-Трейда" – с 13 600 рублей до 13 тысяч рублей за тонну.

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Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза Эдуард Зернин, снижение закупочных цен не вызывает удивления, поскольку спрос на мировом рынке снижается, прогнозы на новый урожай в северном полушарии благоприятны. Он напомнил, что именно по этим причинам 24 марта цена на пшеницу с содержанием протеина 12,5% на базисе FOB Новороссийск обрушилась сразу на $20 за тонну.

"Дополнительное давление на закупочные цены экспортеров оказывает и приближающееся введение плавающей экспортной пошлины на зерно, вносящей существенную корректировку в формулу ценообразования на внутреннем рынке, - заявил Зернин. - Экспортеры вынуждены дисконтировать закупочные цены из-за рисков невозможности прогнозировать актуальное значение пошлины на дату исполнения экспортного контракта".

Как сообщалось, со 2 июня в РФ вводится механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая будет рассчитываться каждую неделю на основе ценовых индексов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю – в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.

Союз экспортеров зерна

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