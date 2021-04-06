Трудности прогнозирования пошлины резко снизили закупочные цены на зерно

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Экспортеры зерна из РФ резко снижают закупочные цены из-за того, что не имеют возможности спрогнозировать размер пошлины на дату исполнения контракта, считают в Союзе экспортеров зерна.

Согласно индексу закупочных цен, который Союз рассчитывает на основе публикаций в интернете котировок входящих в него компаний, закупочные цены на пшеницу в мелководных портах за первые дни апреля упали сразу на 5,1%. Средневзвешенная закупочная цена на пшеницу (протеин 12,5%) с 1 апреля снизилась с 13 500 рублей до 12 800 рублей за тонну (на 5,1%). С начала года падение составило 15,6%.

У большинства компаний в первые дни апреля снижение цен приблизилось к 1 000 рублей за тонну, а то и превысило этот показатель. Так, закупочные цены "Астона" упали с 13 100 рублей до 12 100 рублей за тонну, "Каргилла" – с 13 500 рублей до 12 100 рублей, "Зерно-Трейда" – с 13 600 рублей до 13 тысяч рублей за тонну.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза Эдуард Зернин, снижение закупочных цен не вызывает удивления, поскольку спрос на мировом рынке снижается, прогнозы на новый урожай в северном полушарии благоприятны. Он напомнил, что именно по этим причинам 24 марта цена на пшеницу с содержанием протеина 12,5% на базисе FOB Новороссийск обрушилась сразу на $20 за тонну.

"Дополнительное давление на закупочные цены экспортеров оказывает и приближающееся введение плавающей экспортной пошлины на зерно, вносящей существенную корректировку в формулу ценообразования на внутреннем рынке, - заявил Зернин. - Экспортеры вынуждены дисконтировать закупочные цены из-за рисков невозможности прогнозировать актуальное значение пошлины на дату исполнения экспортного контракта".

Как сообщалось, со 2 июня в РФ вводится механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая будет рассчитываться каждую неделю на основе ценовых индексов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю – в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.