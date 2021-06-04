В России появится Ассоциация крупнейших потребителей ПО

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком", "Росатом", "Роскосмос" и "Газпром нефть" договорились о создании Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали на ПМЭФ-2021.

По словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, слова которого приведены в пресс-релизе, перед системообразующими отраслями РФ стоят государственные задачи, требующие прорывных IT-решений. А чтобы на IT-рынке появлялись конкурентоспособные и реально востребованные софт и оборудование - необходима консолидация усилий крупных заказчиков.

"Создание профессионального сообщества потребителей ... станет эффективным инструментом для развития отечественного ИТ-рынка и поможет систематизации и развитию сотрудничества между поставщиками, заказчиками ИТ-решений, а также государственными регуляторами", - отметил Лихачев.

Предполагается, что ассоциация станет площадкой для диалога крупных промышленных заказчиков с государственными регуляторами, разработчиками программного обеспечения (ПО) и поставщиками оборудования. В рамках этого процесса заказчики будут работать над формированием требований к ПО и технологиям, что поможет производителям в совершенствовании продукции и повышении ее конкурентоспособности.

"Повышение спроса на такие разработки, в свою очередь, позволит IT-компаниям увеличить инвестиции в развитие своих проектов и сервисов за счет перспективы широкого внедрения - от нефтедобычи и атомной энергетики до телекоммуникаций и проектов в авиакосмической сфере", - говорится в релизе.

По словам главы "Ростелекома" Михаила Осеевского, реализация задач ассоциации даст импульс для развития IT-сферы и позволит обеспечить, в том числе, выход перспективных российских компаний на иностранные рынки.