"Совкомфлот" передаст во фрахт оператору "Сахалина-2" два танкера на СПГ-топливе
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Совкомфлот" и "Сахалин Энерджи", оператор проекта "Сахалин-2", заключили долгосрочные тайм-чартерные контракты на эксплуатацию двух действующих танкеров зеленой серии "Проспект Королева" и "Проспект Вернадского", сообщил СКФ.
Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2021 подписали генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов и главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи" Роман Дашков. Церемония подписания прошла в присутствии вице-премьера РФ Александра Новака, заместителя министра энергетики Павла Сорокина и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.
"По условиям тайм-чартеров, суда будут переданы фрахтователю в 2024 году на 10 лет с возможностью продления на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.
Для работы на проекте "Сахалин-2" оба танкера пройдут модификацию - в частности, на них будут установлены носовые погрузочные устройства, а системы СПГ-бункеровки будут адаптированы для приема топлива непосредственно с СПГ-терминала порта Пригородное.
После передачи новых судов фрахтователю челночные танкеры, которые на текущий момент обеспечивают грузовую программу проекта "Сахалин-2", продолжат оказывать другим клиентам СКФ транспортные услуги в составе флота компании, отмечает компания.
"Мы высоко ценим многолетнее взаимовыгодное сотрудничество группы "Совкомфлот" и компании "Сахалин Энерджи", в рамках которого суда СКФ безопасно доставили потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе 67,5 млн тонн нефти и 55 млн кубометров сжиженного природного газа. Подписанные сегодня документы позволяют вывести это сотрудничество на качественно новый уровень. СКФ регулярно расширяет и обновляет флот судов, задействованных в обслуживании проекта "Сахалин-2", повышая его эффективность и безопасность", - сказал Тонковидов, слова которого приводятся в сообщении.
"Совкомфлот" обслуживает проект "Сахалин-2" с 2007 года. В настоящее время в проекте задействованы 12 судов компании: два газовоза СПГ, семь многофункциональных ледокольных судов снабжения и обеспечения, три челночных танкера типоразмера "Афрамакс".
В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Sakhalin Energy - оператор проекта. Его акционеры - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) был введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год (мощность каждой линии - 4,8 млн тонн). В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.
"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 144 судна общим дедвейтом более 12,6 млн тонн. По результатам IPO free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.