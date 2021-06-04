"Совкомфлот" передаст во фрахт оператору "Сахалина-2" два танкера на СПГ-топливе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Совкомфлот" и "Сахалин Энерджи", оператор проекта "Сахалин-2", заключили долгосрочные тайм-чартерные контракты на эксплуатацию двух действующих танкеров зеленой серии "Проспект Королева" и "Проспект Вернадского", сообщил СКФ.

Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2021 подписали генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов и главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи" Роман Дашков. Церемония подписания прошла в присутствии вице-премьера РФ Александра Новака, заместителя министра энергетики Павла Сорокина и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

"По условиям тайм-чартеров, суда будут переданы фрахтователю в 2024 году на 10 лет с возможностью продления на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

Для работы на проекте "Сахалин-2" оба танкера пройдут модификацию - в частности, на них будут установлены носовые погрузочные устройства, а системы СПГ-бункеровки будут адаптированы для приема топлива непосредственно с СПГ-терминала порта Пригородное.

После передачи новых судов фрахтователю челночные танкеры, которые на текущий момент обеспечивают грузовую программу проекта "Сахалин-2", продолжат оказывать другим клиентам СКФ транспортные услуги в составе флота компании, отмечает компания.

"Мы высоко ценим многолетнее взаимовыгодное сотрудничество группы "Совкомфлот" и компании "Сахалин Энерджи", в рамках которого суда СКФ безопасно доставили потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе 67,5 млн тонн нефти и 55 млн кубометров сжиженного природного газа. Подписанные сегодня документы позволяют вывести это сотрудничество на качественно новый уровень. СКФ регулярно расширяет и обновляет флот судов, задействованных в обслуживании проекта "Сахалин-2", повышая его эффективность и безопасность", - сказал Тонковидов, слова которого приводятся в сообщении.