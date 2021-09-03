"Газпром нефть" и Совкомфлот будут внедрять цифровые технологии в Арктике

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области повышения эффективности мореплавания в арктической зоне России.

Партнерство двух компаний предусматривает внедрение цифровых технологий и применение судовых топлив с низким углеродным следом, поясняет НК.

"Газпром нефть" и "Совкомфлот" будут расширять применение цифровых технологий для управления арктической морской логистикой. В настоящее время суда "Совкомфлота", обеспечивающие круглогодичный бесперебойный вывоз арктических сортов нефти с Приразломного и Новопортовского месторождений, подключены к первой в мире цифровой системе управления арктической логистикой "Капитан", разработанной специалистами "Газпром нефти". "Цифровая навигационная платформа позволила на 12% уменьшить удельные транспортные расходы за счет выбора оптимальных маршрутов, экономии топлива, снижения затрат на ледокольную проводку и сокращения времени простоя судов", - отмечает "Газпром нефть".

Другим ключевым направлением соглашения станет декарбонизация морских перевозок за счет использования альтернативных видов судового топлива: сжиженного природного газа, водорода, аммиака и метанола. В рамках партнерства стороны намерены провести тестовые испытания перспективных видов экотоплива на действующих судах-танкерах "Совкомфлота". Предполагается, что для заправки судов природным газом будет задействован первый в России СПГ-бункеровщик "Газпром нефти" - "Дмитрий Менделеев".