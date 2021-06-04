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ПМЭФ-2021

Эмиссия универсальных карт жителя началась в Оренбургской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Геендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и губернатор Оренбуржья Денис Паслер подписали наа ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в развитии универсальных карт жителя Оренбургской области, которые будут выпускать в регионе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Карта позволит жителям Оренбургской области не только оплачивать товары, услуги и получать социальные выплаты, но и станет ключом к нефинансовой инфраструктуре региона и предоставит доступ к ряду специальных скидок от компаний-партнеров.

"Уже сегодня банк ВТБ приступит к выдаче универсальных карт жителям Оренбургской области. Возможность получения с помощью универсальной карты услуг на платформе Национальной платежной системы - только начало масштабного пути. В перспективе нас ждет реализация новых проектов на базе универсальных карт, разработка виртуальной карты для использования финансовых и нефинансовых сервисов", - сказал через пресс-службу Паслер.

Российская национальная платежная система "Мир" объединяет 278 банков, которые принимают и обслуживают ее карты. Карты жителя на базе платежной системы разработаны в 15 регионах России.

"Однако "Универсальная карта жителя Оренбургской области" - один из самых технологичных проектов, который сегодня совмещает на одной карте наибольшее количество финансовых и нефинансовых сервисов. С помощью карты можно будет оплачивать проезд в общественном и пригородном транспорте с учетом скидок и льгот, проходить упрощенную идентификацию в МФЦ, органах соцзащиты и соцобслуживания, использовать ее в сфере здравоохранения, в качестве пропуска на территорию учреждений и ski-pass на горнолыжных курортах региона. И этот список возможностей будет расширяться", - сказал, в свою очередь, Комлев.

ВТБ Мир ПМЭФ Оренбургская область Денис Паслер Владимир Комлев

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