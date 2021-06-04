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ПМЭФ-2021

Путин предложил отменить проверки ФАС для сделок M&A суммой менее 800 млн руб.

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил вдвое увеличить размер M&A-сделок, подпадающих под антимонопольный контроль, - с нынешних 400 млн рублей до 800 млн рублей.

Аналогичное увеличение предполагается в отношении порога годовой выручки, при которой компании подпадают под проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

"Антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 млн рублей в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое - до 800 млн рублей, тем самым избавить большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг", - сказал он, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"И такой же более высокий порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть, если сумма сделки не превышает 800 млн рублей, ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами", - сообщил президент.

Путин подчеркнул, что действующие пороги, установленные для антимонопольного регулирования, устарели и являются избыточными.

"Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растет, компании растут", - сказал он.

В настоящее время согласование ФАС необходимо для сделок компаний, имеющих суммарные активы более 7 млрд рублей, при стоимости приобретаемых активов более 400 млн рублей.

Иммунитет на проверки ФАС для субъектов малого и среднего бизнеса с выручкой менее 400 млн рублей был введен в 2016 году. Такие компании не могут признаваться занимающими доминирующее положение.

Владимир Путин ФАС

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