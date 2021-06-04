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ПМЭФ-2021

Абрамченко проведет совещание по разработке плана чистой эмиссии парниковых газов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко на следующей неделе проведёт совещание по подготовке плана чистой эмиссии парниковых газов до 2050 г., разработать который поручил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на ПМЭФ.

"Мы уже работаем по этому вопросу в рамках послания. Сейчас президент просто ускорил нашу работу. Я на следующей неделе собираю все федеральные органы исполнительной власти, и мы готовим этот чёткий план. Для того, чтобы затем на отдельном совещании у президента потом его обсудить. Это план будет включать несколько направлений. Первое - это повышение энергоэффективности отраслей экономики. Второе - повышение поглощающей способности наших экосистем", - сказала она.

Комментируя ещё одно поручение президента РФ - к июлю 2022 г. сформировать нормативную базу для реализации климатических проектов в РФ, Абрамченко отметила: "Мы считаем реальным это сделать. К этому снаряду мы подошли в прошлом году и уже приняли в Государственной думе закон ("Закон об ограничении парниковых газов" - ИФ). Сейчас задача - разработать подзаконные нормативные акты. А также подтянуть технологии, подготовить информационные системы. Ведь ведение реестра климатической проектов - это цифровая история", - добавила вице-премьер.

Что касается вариаций углеродного налога и возможности его введения в России, она сказала: "Об этом мы говорили сегодня на одной из сессий. Но только не как о введении углеродного налога, речь шла о том, что кто-то должен платить за модернизацию промышленности, которая становится все более зеленой. Очевидно, что нужно будет действовать так же, как у нас предусмотрено в рамках квотирования выбросов в атмосферный воздух. Будут выделяться квоты для тех, кто ещё "грязный", у кого модернизация не случилась. А для тех, кто вложил инвестиции, будут преференции в виде выпуска углеродных единиц".

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