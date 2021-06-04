Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

ВТБ не планировал продавать акции онлайн-кинотеатра Ivi в случае его IPO

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал", недавно ставший акционером онлайн-кинотеатра Ivi, не планирует продавать его акции в случае IPO. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2021 первый заместитель президента-председателя ВТБ Юрий Соловьев.

В конце мая стало известно, что консорциум инвесторов, в который вошли "ВТБ Капитал", Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, РФПИ, Baring Vostok, Flashpoint и суверенные фонды Ближнего Востока, инвестировал $250 млн в онлайн-кинотеатр Ivi.

В четверг ВТБ раскрыл, что "ВТБ Капитал" через структуру Peletano Holdings Limited стал владельцем 8,8% онлайн-кинотеатра.

"Мы стали одним из акционеров, не самым крупным, но внутри у нас есть единомышленники. У нас полностью совпадают взгляды и мысли с менеджментом компании, конкретно с господином Тумановым (основатель ivi.ru - ИФ) и с другими акционерами по тому, как эту платформу мы хотели бы развивать", - сказал Соловьев.

"Это – продолжение нашей цифровой стратегии партнерств. Мы над этим долго работали. И мы сами развиваемся в этом же направлении, идет строительство цифрового профиля, и внутри этого профиля мы пытаемся занимать определенную нишу через такого рода инвестиции", - отметил первый зампред ВТБ.

"Мы видим, что это самая большая стриминговая платформа. У нас рынок достаточно емкий в плане количества людей и их потребности в развлечениях. Ivi является лидером рынка, а мы ставим на чемпионов, как в свое время на "Теле2 - Ростелеком". Наша стратегия – работать с чемпионами в цифровом мире. И эта сделка – часть этой стратегии", - сказал Соловьев.

Ivi – один из претендентов на выход на биржу, хотя официальных заявлений о своих планах стать публичной компания пока не делала.

По словам первого зампреда ВТБ, вхождение новых инвесторов в капитал онлайн-кинотеатра "не означает, что IPO не будет", но в случае размещения "ВТБ Капитал" продавать свои акции не планирует.

"Как продающий (акционер - ИФ) – нет. У нас большие планы по развитию этой компании", - сказал Соловьев.

ВТБ ВТБ Капитал Ivi ПМЭФ

Новости
ПМЭФ-2021

Росреестр и "Интерфакс" будут сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере оборота недвижимости

Росреестр и "Интерфакс" будут сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере оборота недвижимости

Путин предложил найти алгоритмы смягчения скачков цен на металлы

ПМЭФ-2021

Главы "Мегафона" и РФПИ возглавили рейтинги самых упоминаемых и самых заметных спикеров ПМЭФ-2021

Главы "Мегафона" и РФПИ возглавили рейтинги самых упоминаемых и самых заметных спикеров ПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021

Путин назвал две "наиболее актуальные" проблемы российской экономики

Путин назвал две "наиболее актуальные" проблемы российской экономики
ПМЭФ-2021

Путин назвал условия для контактов с компаниями из недружественных стран

Путин напомнил Украине о минусах монополии в контексте цен на транзит газа

Путин напомнил Украине о минусах монополии в контексте цен на транзит газа

Доллар впервые с 7 мая опустился ниже 73 рублей

Доллар впервые с 7 мая опустился ниже 73 рублей
ПМЭФ-2021

Путин анонсировал новый механизм поддержки малого и среднего бизнеса

ПМЭФ-2021

Президент РФ предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Президент РФ предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года на заявлении Путина по "Северному потоку 2"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');