ВТБ не планировал продавать акции онлайн-кинотеатра Ivi в случае его IPO

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал", недавно ставший акционером онлайн-кинотеатра Ivi, не планирует продавать его акции в случае IPO. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2021 первый заместитель президента-председателя ВТБ Юрий Соловьев.

В конце мая стало известно, что консорциум инвесторов, в который вошли "ВТБ Капитал", Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, РФПИ, Baring Vostok, Flashpoint и суверенные фонды Ближнего Востока, инвестировал $250 млн в онлайн-кинотеатр Ivi.

В четверг ВТБ раскрыл, что "ВТБ Капитал" через структуру Peletano Holdings Limited стал владельцем 8,8% онлайн-кинотеатра.

"Мы стали одним из акционеров, не самым крупным, но внутри у нас есть единомышленники. У нас полностью совпадают взгляды и мысли с менеджментом компании, конкретно с господином Тумановым (основатель ivi.ru - ИФ) и с другими акционерами по тому, как эту платформу мы хотели бы развивать", - сказал Соловьев.

"Это – продолжение нашей цифровой стратегии партнерств. Мы над этим долго работали. И мы сами развиваемся в этом же направлении, идет строительство цифрового профиля, и внутри этого профиля мы пытаемся занимать определенную нишу через такого рода инвестиции", - отметил первый зампред ВТБ.

"Мы видим, что это самая большая стриминговая платформа. У нас рынок достаточно емкий в плане количества людей и их потребности в развлечениях. Ivi является лидером рынка, а мы ставим на чемпионов, как в свое время на "Теле2 - Ростелеком". Наша стратегия – работать с чемпионами в цифровом мире. И эта сделка – часть этой стратегии", - сказал Соловьев.

Ivi – один из претендентов на выход на биржу, хотя официальных заявлений о своих планах стать публичной компания пока не делала.

По словам первого зампреда ВТБ, вхождение новых инвесторов в капитал онлайн-кинотеатра "не означает, что IPO не будет", но в случае размещения "ВТБ Капитал" продавать свои акции не планирует.

"Как продающий (акционер - ИФ) – нет. У нас большие планы по развитию этой компании", - сказал Соловьев.