Иностранный бизнес на встрече с Путиным не стал задавать острые вопросы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Руководители иностранных компаний, участвовавшие во встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях ПМЭФ, не жаловались на налоги и не задавали острых вопросов, рассказал журналистам глава РСПП Александр Шохин.

"Основной тренд – иностранный бизнес удовлетворен условиями своей работы в России. Пункт второй – он хочет включиться в модернизационную повестку и в зеленую повестку", - заявил Шохин.

По его словам, налоговая тематика на встрече не затрагивалась.

"Вообще никаких, честно говоря, серьезных вопросов президенту не было, президенту иногда даже самому приходилось задавать вопросы. Какие проблемы видят они, связанные с их инвестициями, ограничения на пути расширения этих инвестиций. Честно говоря, разговор был удивительно спокойным и позитивным", - сказал глава РСПП, традиционный участник таких встреч, проходящих на форуме в "президентский" день.