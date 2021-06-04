Тема Калви на встрече Путина с иностранным бизнесом на ПМЭФ не обсуждалась

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные с уголовным делом в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви, не поднимались во время встречи президента РФ Владимира Путина с иностранным бизнесом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча состоялась "на полях" Петербургского международного экономического форума в пятницу вечером. Путин выходил на связь с участниками встречи в режиме видеоконференцсвязи.

Мещанский суд Москвы 2 июня по ходатайству гособвинения продлил на три месяца запрет определенных действий, назначенный в качестве меры пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви и другим подсудимым по делу о хищении средств банка "Восточный".

В декабре прошлого года Верховный суд России изменил Калви и другим фигурантам его дела домашний арест на запрет действий в качестве меры пресечения.

В настоящее время подсудимым запрещено выходить за пределы их мест жительства с 20:00 до 6:00; находиться в помещениях банка "Восточный" и компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ); общаться с другими обвиняемыми по их делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, за исключением почтово-телеграфных отправлений суда, в производстве которого будет находиться уголовное дело; использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи с контролирующими органами и судом.

Дело в отношении Калви рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. Кроме американского бизнесмена, на скамье подсудимых шесть человек: операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из них вину не признает.

Суть обвинения

Согласно обвинению, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд руб.

В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн руб.

В итоге, считает обвинение, подсудимыми банку был нанесен ущерб на общую сумму 2,545 млрд руб.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд руб., обеспеченных евробондами на 5 млрд руб.

Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.