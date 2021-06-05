Сечин заявил о приходе регионализации рынка на смену глобализму

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Пандемия лишь обострила накопившиеся проблемы в экономике, регионализация рынка приходит на смену глобализму, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В мировой экономике последние 20 лет копились проблемы. Это долг, безработица, растущее социальное неравенство и многие другие. Пандемия лишь обострила их. Один из результатов пандемии - это регионализация рынков, которая приходит на смену глобализму. Каждая страна ищет свой путь, в том числе путь выхода из пандемии. Это проявляется в том, как закрываются и открываются границы и рынки, как организовано производство и распределение вакцин в мире и сама вакцинация", - сказал он, выступая на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках ПМЭФ.

"В результате создается дополнительная основа для развития многополярного мира, формирования мощных региональных центров, укрепления роли национальных валют. Чем дольше продлится пандемия, тем более сильные признаки регионализации мы увидим", - отметил Сечин.

"При этом важно избежать конфронтации, обеспечить конструктивный диалог, не допуская непродуктивного расходования огромных средств на то, что приводит к выпуску "пушек вместо масла", - добавил Сечин.