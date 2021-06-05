Сечин оценил перспективы целесообразности водородной энергетики

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мир стоит на распутье перед стратегической проблемой межтопливной конкуренции, но действовать нужно аккуратно, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Зелёная" энергетика стала особенно заметна в период волатильности нефтяных рынков в прошлом году, когда масштабный приток средств на фондовый рынок США позволил "разогнать" капитализацию отдельных секторов. В результате динамика капитализации "зеленых" компаний существенно превысила как показатели нефтегазовых мейджоров, так и рынка в целом", - сказал он, выступая на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках ПМЭФ.

Как отметил Сечин, локомотивом развития возобновляемой энергетики становится Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором прирост таких мощностей за последние 10 лет в разы превышает рост в Европе и США.

"Важно, чтобы продолжающееся стимулирование "зеленой" энергетики не подменяло ее реальную экономическую эффективность. Искажение происходит, в первую очередь, за счет масштабных субсидий ветровой и солнечной генерации, которые, например, в Евросоюзе за 10 лет выросли в 5 раз практически до 50 млрд евро в год, при этом сами объемы генерации за этот же период увеличились только в 3,6 раза. В то же время, несмотря на существенные инвестиции, возобновляемая энергетика так и не превратилась в значимый резерв мирового экономического развития", - подчеркнул он.

По словам Сечина, ключом к энергетической трансформации и низкоуглеродному будущему являются технологии. "Но достаточно ли они развиты? На этом пути стоит множество вызовов: по оценкам МЭА, в 2050 году около половины разрабатываемых сейчас технологий низкоуглеродной энергетики будут находиться на стадии прототипов и пилотных проектов. Даже к 2070 году 30% технологий все еще будут требовать доработки для ввода в коммерческую эксплуатацию и, следовательно, все новых и новых инвестиций", - отметил глава "Роснефти".

Он сообщил, что для обеспечения 15-20% общего спроса на энергию за счет водорода, по оценке специализированной организации Energy Transition Commission, до 2050 года потребуется почти $15 трлн, "что в ежегодном выражении сопоставимо с расходами всего нефтегазового сектора".

"При этом водородная энергетика может стать экономически целесообразной только в случае ее обеспечения соответствующими объемами "зеленой" генерации, и 85% от этой впечатляющей суммы необходимо будет направить именно на неё. Кроме того, вырабатываемая "зеленая" энергия должна быть достаточно дешевой и не создавать дополнительной нагрузки на потребителя. Пока же практика такова, что с увеличением доли ВИЭ происходит повышение тарифов, а их льготное налогообложение в конечном итоге приводит к дефициту бюджета", - отметил глава нефтекомпании.

Как пояснил Сечин, таким образом низкая экономическая эффективность низкоуглеродных решений ложится дополнительным бременем на потребителя.