Глава Aramco связал энергокризис с недовложениями в нефтегаз и иллюзиями об энергопереходе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава саудовской госкомпании Saudi Aramco Амин Нассер считает, что наступивший энергокризис вызван недостаточными инвестициями в нефтегазовую отрасль и иллюзиями об энергопереходе. На Schlumberger Digital Forum 2022 он призвал решить обе этих проблемы.

По его мнению, предвестники кризиса в глобальной энергетической политике "мигали красным в течение почти десятилетия". Так, например, за семь лет инвестиции в нефтегазовую отрасль упали более чем на 50% - с $700 млрд в 2014 году до чуть более $300 млрд в 2021 году. "Увеличение в этом году слишком незначительное, слишком запоздалое и краткосрочное", - отметил Нассер.

В то же время план энергетического перехода "был подорван нереалистичными сценариями и ошибочными предположениями", в том числе о том, что основные потребители нефти перейдут на альтернативы почти в одночасье, и поэтому спрос на сырье никогда не вернется к допандемийным уровням.

"Возможно, самой разрушительной из всех была идея о том, что планированием на случай непредвиденных обстоятельств можно безопасно пренебречь", - подчеркнул Нассер.

Конфликт на Украине, по его мнению, хоть и усилил последствия энергетического кризиса, но не является его первопричиной. "К сожалению, даже если бы конфликт прекратился сегодня (как мы все желаем), кризис не закончился бы. Кроме того, замораживание или ограничение цен на электроэнергию может помочь потребителям в краткосрочной перспективе, но не устраняет реальные причины и не является долгосрочным решением. И налогообложение компаний, когда вы хотите, чтобы они увеличили производство, явно не поможет", - сказал глава Saudi Aramco.

Настоящие причины энергетической нестабильности, по мнению Нассера, - недостаточные инвестиции в нефть и газ, отсутствие подготовленных альтернатив им и запасного плана. Поскольку инвестиции в менее углеродоемкий газ игнорировались, а планирование на случай непредвиденных обстоятельств не делалось, ожидается, что мировое потребление угля вырастет в этом году примерно до 8 млрд тонн - до рекордного уровня почти десятилетней давности.

"Не менее тревожным является то, что нефтяные месторождения по всему миру сокращаются в среднем примерно на 6% в год, а на некоторых старых месторождениях в прошлом году - более чем на 20%. В таких условиях простое поддержание стабильной добычи само по себе требует больших капиталовложений, а увеличение мощностей требует гораздо большего. Тем не менее, что невероятно, фактор страха по-прежнему вызывает сокращение критически важных инвестиций в нефть и газ в крупных долгосрочных проектах", - отметил Нассер.

Он высказал убеждение, что для преодоления кризиса необходим "новый глобальный энергетический консенсус", основанный на трех принципах: признании политиками и другими заинтересованными сторонами необходимости поставок доступных по цене традиционных источников энергии; дальнейшем сокращении углеродного следа традиционной энергетики и повышении эффективности использования энергии; развитии новой низкоуглеродной энергетики, дополняющей традиционную.

Он напомнил, что Saudi Aramco работает над увеличением мощностей по добыче нефти до 13 млн б/с к 2027 году и наращивает добычу газа, а также работает над снижением углеродоемкости своих производственных процессов.