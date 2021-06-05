"Совкомфлот" предложил закрепить часть грузовой базы за российскими перевозчиками

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" выступает за закрепление за российскими судоходными компаниями части национальной грузовой базы, при условии, что перевозчики будут строить суда на российских верфях, сообщил генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов.

"Принимая во внимание критически низкий уровень участия российского флота в экспортно-импортных перевозках, я считаю, что действенной мерой могло бы стать закрепление части национальной грузовой базы за российскими морскими перевозчиками при их обязательстве строить суда на российских верфях", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава "Совкомфлота" также поддержал идею допускать к перевозкам в Арктике суда только российского производства. "Я приветствую эту инициативу", - сказал он.

Минпромторг РФ в начале июня подготовил проект постановления правительства, согласно которому только суда российской постройки смогут перевозить уголь и углеводороды по Севморпути, а также заниматься каботажем, ледокольной и лоцманской проводкой.