"КАМАЗ" выплатит дивиденды за 2020 год по 0,54 руб. на акцию

Всего компания может направить на дивиденды почти 382 млн руб.

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" выплатит дивиденды за 2020 год в размере 0,54 рубля на одну акцию, сообщила компания.

Всего компания может направить на дивиденды 381,9 млн руб., почти 25% от прошлогодней чистой прибыли по РСБУ.

Соответствующее решение было принято на годовом собрании акционеров автопроизводителя, которое состоялось 4 июня.

Реестр для получения дивидендов закрывается 16 июня.

Часть чистой прибыли в размере 1,086 млрд руб. акционеры решили не распределять и использовать на финансирование инвестиционной программы, еще 77,3 млн руб. было решено направить на формирование резервного фонда.

По итогам 2020 г. "КАМАЗ" получил 1,545 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка в 1,5 млрд руб. годом ранее. По МСФО получена прибыль в 3,1 млрд руб. против убытка в 1,96 млрд руб.

Основными акционерами "КАМАЗа" являются "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%; по данным "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% - гендиректору "КАМАЗа" Сергею Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и немецкая Daimler Truck AG (15%). В числе миноритариев компании - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР; 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%). Free float - 3,59%.