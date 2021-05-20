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Сотрудникам "КАМАЗа" с октября повысят зарплаты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" объявил, что в связи с ростом выпуска автомобилей и расширениям модельного ряда летом 2021 года сотрудники будут получать каждый месяц по 5 тысяч рублей дополнительно, а в октябре им повысят зарплаты на 4,3% в рамках ежегодной индексации.

"Принято решение о ежемесячной дополнительной выплате на летний период в размере 5 тысяч рублей основным рабочим заводов (10-й категории) при выполнении производственного задания и выработке установленной работнику нормы рабочего времени", - сообщила пресс-служба компании.

В январе-апреле 2021 года "КАМАЗ" увеличил отгрузки автотехники клиентам в годовом выражении на 29,7%, до 14 258 штук. По итогам первых четырех месяцев года компания опережала в среднем на 25-30% продолжает опережать прошлогодние показатели по выпуску основных видов продукции".

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин говорил, что компания намерена повысить план продаж на 2021 год. Пока "КАМАЗ" планирует продать 37 тысяч грузовиков, в том числе в России - 32 тысячи.

В апреле компания сообщила, что производственный план на год увеличен на 13%, до 39 тысяч автомобилей.

Основными акционерами "КАМАЗа" являются "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%; по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% - гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и немецкая Daimler Truck AG (15%). В числе миноритариев компании - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР; 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%). Free-float - 3,6%.

КАМАЗ Сергей Когогин

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