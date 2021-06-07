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В совет директоров "Вкусвилла" назначили основателя "Агамы"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" после реорганизации в акционерное общество сформирует совет директоров.

В его состав вошел Юрий Алашеев - он представлял ритейлера на Петербургском международном экономическом форуме на прошлой неделе.

В компании не стали комментировать назначение Алашеева в совет, отметив, что "Вкусвилл" проходит процесс реорганизации, и формирование совета директоров является ее частью.

Алашеев - сооснователь группы компаний "Агама", занимающейся переработкой и дистрибьюцией рыбной продукции. Кроме того, он был партнером основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко по венчурному фонду "Тилтех капитал". Кроме них среди основателей фонда - глава медицинского НП "Центр высоких технологий "Химрар"" Андрей Иващенко, писал "Коммерсантъ". Под управлением фонда находятся проекты на $50 млн, в его портфеле - производитель одежды Dorogobogato, клиника доказательной медицины Docdeti и др. В апреле прошлого года представитель фонда говорил изданию, что "Тилтех капитал" планирует инвестировать 1 млрд рублей в малый и средний бизнес из потребительского сектора.

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в РФ. По итогам 2020 года выручка ритейлера по РСБУ увеличилась на 38,2%, до 114,008 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 38,8% - до 1,834 млрд рублей с 2,995 млрд рублей в 2019 году, сообщалось в отчетности "Вкусвилла". Сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов.

Около 87% в компании принадлежат ее основателю Кривенко, 12,2% - у кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).

Владельцы "Вкусвилла" ранее заявляли, что рассматривали IPO как один из возможных сценариев развития компании.

В конце мая операционная компания ритейлера завершила преобразование из ООО в АО, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Одновременно "Вкусвилл" увеличил уставный капитал в 200 раз - до 200 млн рублей с 1 млн рублей.

В понедельник пресс-служба ВТБ сообщила, что "ВТБ Регистратор" приступил к ведению реестра акционеров АО "Вкусвилл" после завершения преобразования компании из ООО в АО.

Вкусвилл

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